Un final de dureza mundial

El Plateau de Solaison, primer final en un puerto fuera de categoría en la edición, punto culminante de los 183,9 kilómetros que comenzarán en Champagnole e incluyen otros tres puertos en una jornada que hará la transición entre el Jura y los Alpes.

En vísperas de la segunda jornada de descanso el pelotón descubrirá un puerto que ya ha sido ascendido en el Tour del Porvenir, con victoria del colombiano Miguel Ángel López en 2014, y en la Dauphiné, con triunfo de los daneses Jakob Fuglsang en 2017, Jonas Vingegaard cinco años más tarde, y el mexicano Isaac del Toro esta primavera.

Sus 11,3 kilómetros al 9 % de pendiente media son el terreno ideal para una batalla de mucha entidad en un puerto que promete dejar huella en el camino hacia el podio de París y abrirse un hueco en los recorridos del futuro.

La carrera más importante del mundo lleva años rondando esta estación de la Alta Saboya que ofrece una imponente vista del Mont Blanc y que promete argumentos para figurar en el futuro en el recorrido de la carrera.

La parte más dura del puerto, con rampas por encima del 10 %, situada en su parte inicial, ya fue ascendida la octava etapa del Tour de 2021, antes de que el camino se bifurcara con destino al Grand Bornand, donde el esloveno Tadej Pogacar se vistió de amarillo que ya no abandonó hasta firmar su segunda victoria en la ronda francesa.

En esta edición, la estrecha carretera pondrá rumbo al Plateau de Solaison, punto álgido de una jornada muy dura, con un desnivel positivo de 3.950 metros.

Antes de afrontar el puerto definitivo, el Col de la Croisette y sus 4,7 kilómetros al 11,2 % de desnivel medio, con rampas que superan el 12 %, aparece como un buen trampolín de ataque, con su cima situada a 47,9 kilómetros de meta y con el ascenso a la cota de Mont, de tercera categoría, entre medias.

- Etapa 15: Champagnole - Plateau de Solaison, 183,9 kilómetros

Col de la Croisette (1a, 4,7 km al 11,2 %), a 47,9

Plateau de Solaison (E, 11,3 km al 9 %), en meta.