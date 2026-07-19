Excelente jornada con el novedoso Cross Country, por el “Día del Ejército”

Una jornada tan deportiva como festiva se vivió en el Regimiento de Caballería 4 “Acá Carayá”, en dos días de pruebas con Salto de Pista y Cross Country de equitación en conmemoración al “Día del Ejército Paraguayo”.

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La novedad fue sin lugar a dudas la competencia en la modalidad de Cross Country, a campo traviesa, y con una mezcla de obstáculos naturales y peculiares en el predio del RC4.

El Tte. 1° Juan Melgarejo se consagró en la categoría Media Estrella en el cross, mientras en la competencia Gran Premio de Pista lo hizo Paula Mañotti.

Resultados Cross Country

Media Estrella: 1° Tte. 1° Juan Melgarejo con Fogo del Club Hípico San Jorge, 2° Nathanael Panza con Quito del Acá Carayá y 3° Sgto. 1° Juan Díaz con Venus de la Asocab.

Debutantes 0,80: 1ª Azul Ayala con Athenea del Acá Carayá, 2° Tte. Jesús Ortega con Aristócrata del San Jorge y 3° Tte. Matías Alcaraz con Pirata del San Jorge;

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Debutantes 0.70: 1ª Antonella Coscia con Camell del Acá Carayá, 2ª Violeta Báez con Cochabamba de la Asocab, 3ª Anahí Centurión con Black de la Escuela Paraguaya de Equitación.

Prueba de Salto de Pista

El sábado se realizó la jornada de salto tradicional con obstáculos en el picadero del Acá Carayá, y se registraron los siguientes resultados:

Gran Premio: 1ª Paula Mañotti con Tormenta de la Escuela Paraguaya de Equitación, 2ª Azul Ayala con Athenea del Acá Carayá y 3ª Vivian Pérez con Yrendague del Acá Carayá;

Mini Gran Premio: 1ª María José López con Jopara de San Jorge, 2ª Belén Quintana con Nazareno del Centro Ecuestre La Fortaleza y 3° Alejandro Galeano con Holdin de la Escuela Paraguaya de Equitación;

Escuela 0,80: 1ª Belén Ferreira con Equus de la Escuela Paraguaya de Equitación, 2ª Belén Rojas con Alfa del Acá Carayá y 3ª Alexandra González con Jopara del San Jorge;

Escuela 0,70: 1° Hugo Domínguez con Valiente del Acá Carayá, 2° Nathanael Panza con Ágata y 3° Georgina Espínola con Erika, todos del Acá Carayá;

Escuela 0,60: 1ª Solange Murdoch con Aquiles del Acá Carayá, 2° Marcos Barbe con Sócrates de la Asocab y 3ª Montserrat Arzamendia con Ruanita de la Escuela Paraguaya de Equitación.