El Nacional de baloncesto U17 se realizará en Pedro Juan Caballero, en agosto

El “Gigante de Peroba” y el Estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay serán el escenario del certamen nacional U17 de baloncesto, que se disputará del 1 al 8 de agosto próximos, en ambas ramas.

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El sábado se realizó el lanzamiento del torneo que se jugará en el hoy “Estadio Municipal Robert Acevedo Quevedo” ex “Gigante de Peroba” y en el estadio de la federación local.

La rueda de prensa fue en la sede de la Cámara de Comercio de la ciudad pedrojuanina.

El titular de la federación local, Claudio Loreiro, hizo la presentación del evento, y resaltó la creciente credibilidad que se ha ganado Amambay en el baloncesto nacional, tanto por parte de las entidades como de la gente allegada al mundo del deporte, merced a la buena tarea dirigencial en las últimas temporadas.

Uno de los frutos cosechados que hablan de esa credibilidad fue el bicampeonato en la Copa Estadio Comuneros del team del Deportivo Amambay, y fue también uno de los incentivos para que la federación impulsara la organización de este nacional, tras pasar dos décadas de la última cita basketera en el departamento.

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Otro de los puntos acentuados fue que la organización intensifica los trabajos para poner en óptimas condiciones los dos escenarios deportivos que recibirán a las distintas delegaciones y público de todo el país.