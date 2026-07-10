San José destrona a Olimpia en básquet

Deportivo San José obtuvo su decimonovena estrella al imponerse por la vía rápida sobre Olimpia Kings por 3-0, en una serie que era al mejor de cinco partidos.

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En el polideportivo León Coundou, el elenco local venció al rival por 85-79, sentenciando la final contra un adversario acostumbrado a salir airoso en las definiciones y que aspiraba prolongar su dominio en el básquet.

En el primer choque de la serie, los celestes ganaron por 74-68, mientras que en el segundo se impusieron por 81-73.

La conquista santa es meritoria considerando la magnitud del adversario. Olimpia ostenta nada menos que con 36 títulos, seguido precisamente por San José, que llegó a 19. El podio lo completa Libertad, con 13.

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La nómina de monarcas la completan Sol de América (11), Ciudad Nueva (9), Rowing Club (4), Cerro Porteño (3), Guaraní (2), Nacional (1) y América de Pilar (1).