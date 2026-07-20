El polo acuático da inicio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

En la piscina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la sede principal de la competición, las mexicanas vencieron en los cuatro cuartos (0-5), (1-6), (3-5) y (1-8).

"El partido fue duro porque ellas son las vigentes campeonas, pero estamos reestructurando el equipo y pudimos salir ya del primer partido", declaró a EFE Yineldy Araujo, jugadora del combinado venezolano, tras el encuentro.

La deportista confió en poder mejorar durante la competición, a pesar de las difíciles circunstancias que su país ha tenido que enfrentar debido a los terremotos que sacudieron Venezuela hace casi un mes, en los que fallecieron, por el momento, más de 5.000 personas.

"Nosotras venimos aquí en crecimiento y sabemos que aunque tuvimos poco entrenamiento y preparación podemos ir creciendo durante el campeonato".

Reconoció que la catástrofe, en la que también más de 17.000 personas perdieron sus casas, les ha afectado en la preparación de este campeonato.

"Tanto el tema logístico, como de infraestructuras y anímico también nos ha afectado bastante, pero vamos adelante porque nosotras somos guerreras. A pesar de todo, esto es lo que nos gusta y nos olvidamos de todo y damos el plus", señaló.

"Estamos aquí luchando por ustedes, estamos dando lo mejor aquí por nosotros. Venezuela es una sola", añadió.

En total se disputarán hasta el viernes 15 partidos en la ronda preliminar de polo acuático femenino, en la que participan las selecciones de Venezuela, México, Colombia, Cuba, Puerto Rico y Guatemala.

Las mejores cuatro selecciones jugarán las semifinales el sábado, mientras que la final por el oro tendrá lugar el domingo.

A pesar de que la inauguración oficial de estos Juegos se celebrará este viernes, el gran número de modalidades que han de disputarse en el complejo acuático han obligado a los organizadores a adelantar el inicio de las competiciones.

Además del polo acuático, el bádmiton será el segundo deporte en disputarse, a partir de este jueves.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se cumplirán hasta el 8 de agosto en República Dominicana y reunirán más de 5.000 atletas de 37 países.

En total se disputarán 40 deportes, la mayoría de ellos en la capital dominicana.