El presidente de la Federación Italiana señala a Luis de la Fuente como modelo a seguir

"Antes de elegir al seleccionador hay que preguntarse si el perfil está interesado, qué exigencias puede tener y si todo eso es compatible con nuestros presupuestos", explicó Malagò en una entrevista con Sky Sport, en la que reflexionó sobre la estructura del fútbol italiano.

El dirigente italiano destacó el caso de Luis de la Fuente, que se proclamó el domingo campeón del mundo como seleccionador de España, como una muestra de la importancia de un proyecto construido desde la base.

"De la Fuente heredó la selección española tras figuras legendarias como Luis Enrique. Viene de las categorías inferiores del fútbol español y ha entrenado a estos jugadores desde las selecciones sub-21 y otras categorías juveniles. ¿Qué significa esto? Que, independientemente de la persona, primero hay que organizar bien la estructura y la metodología de trabajo", señaló.

"Debemos conseguir que los jugadores italianos jueguen mejor, que estén más valorados, más implicados y mejor preparados tanto táctica como físicamente. Lo repito: creo que este aspecto es mucho más importante. Si no cambian la cultura y la mentalidad, ¿cómo van a cambiar las cosas?", agregó.

Sobre la incorporación de Paolo Maldini como nuevo director técnico, Malagò aseguró que desde el principio mostró mucho interés, y que durante este mes se han reunido para hablar "de absolutamente todo": "Y les aseguro que el tema del que menos hemos hablado ha sido el económico y contractual; eso demuestra su seriedad", subrayó.

"Hay otros nombres posibles para el puesto de seleccionador. Pero no se los voy a decir", respondió tajantemente al ser preguntado sobre si Mancini o Pirlo podrían convertirse en el nuevo entrenador de la selección.

Entre las medidas prioritarias del nuevo presidente de la Federación se encuentran la reforma y renovación de las infraestructuras de los estadios, la optimización de los ingresos derivados de los derechos audiovisuales y la digitalización de los procesos federativos.

Malagò, que dirigió durante doce años el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), organismo encargado de coordinar y supervisar el sistema deportivo del país, asumió el cargo hace un mes en sustitución de Gabriele Gravina, quien dimitió tras la crisis institucional desatada al quedar la "Azzurra" fuera del Mundial y que derivó en una oleada de renuncias.