Festín turfístico con varias sueltas clásicas y especiales en el Jockey Club

Los sendos premios de las “Guineas” para hembras y machos de 3 años, las especiales “Homenaje al Dr. Justo Honorio Grau” y “Día de la Amistad”, dieron un marco espectacular a la jornada dominguera en el Hipódromo de Asunción.

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En el clásico “1.000 Guineas” para hembras tresañeras se impuso Four White Legs del stud Kika, con la conducción de Juan Figueredo en 1’33″08 para la distancia de 1.400 metros.

Sobre la misma distancia, en el clásico “2.000 Guineas” para machos, la copa fue para El Libertador del stud 8 Años, con doblete de Juanchi Figueredo, recorriendo el trayecto en 1′31″30.

Doble felicidad para el Dr. Justo Honorio Grau, en la suelta en su homenaje ganó su caballo Qué Pingo sobre 1.200 metros. Con los colores de su propia caballeriza “Don Honorio”, el pura sangre fue exigido por Juan Román, en un tiempo de 1′15″55.

El Premio “Día de la Amistad” fue para Sweet Prince del 8 Años, con la fusta de Marco Meza, empleando 2′00″60 para los largos 1.800 metros.

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En las demás sueltas, al romperse el fuego se impuso Great Surprise de la caballeriza Don Rubí, al mando de Javier Portillo, pintando la milla en 1′46″, entre pingos de la 7ª categoría.

Ninja reprisó su anterior actuación y llevó el doblete al stud Don Rubí. La japonesa fue llevada a la victoria por Juan Román, en un tiempo de 1’06″07 para el kilómetro.

En la última suelta, Sweet Dream bajó el telón, llevando el hat-trick al stud 8 Años, castigado por Marco Meza. El pingo recorrió los 1.300 metros en 1′22″26.