Polideportivo
16 de junio de 2026 a la - 15:07

Festiva reunión turfística con varios clásicos en el Jockey Club del Paraguay

Big Mac de la caballeriza 8 Años se alzó con el clásico "Gral. Andrés Rodríguez" para machos.
Big Mac de la caballeriza 8 Años se alzó con el clásico "Gral. Andrés Rodríguez" para machos.

Cinco premios especiales se disputaron este domingo en el hipódromo de Asunción, los clásicos Criterium y los homenajes póstumos al Gral. Andrés Rodríguez, cuatro de ellos para potrillos y uno para caballos mayores.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Nada menos que cinco premios especiales se disputaron el domingo en el hipódromo de Asunción, cuatro de ellos para potrillos de 2 años.

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En el clásico Critérium Hembras sobre la distancia de 1.300 metros, se lució Destacada Joy del stud Don Rubí. La potranca había quedado como escolta en su debut y esta vez ya ganó, con la conducción del jockey Juan Román, en un tiempo de 1′25″31.

La gente del Don Rubí recibiendo el trofeo por el triunfo de Destacada Joy en el Criterium Hembras.
La gente del Don Rubí recibiendo el trofeo por el triunfo de Destacada Joy en el Criterium Hembras.

A continuación, en el lote de machos se impuso Fligth To Paradise de la caballeriza El Legendario, que reprisó su actuación anterior, y suma dos victorias en tres presentaciones. Anthony Ortellado llevó a la victoria al pingo, en un tiempo de 1′24″72.

El Legendario se quedó con el trofeo en el Criterium Machos que ganó Flight to Paradise.
El Legendario se quedó con el trofeo en el Criterium Machos que ganó Flight to Paradise.

En los premios homenajes póstumos, el “Gral. Rodríguez” para hembras fue para Victoria, del stud El Rancho, guiada a la meta por Juan Román, en un tiempo de 1’17″81 para los 1.200 metros. La dosañera sumó su segundo laurel en tres presentaciones.

Victoria del stud El Rancho ganó el "Gral. Rodríguez" para hembras.
Victoria del stud El Rancho ganó el "Gral. Rodríguez" para hembras.

En el grupo de machos, Big Mac del 8 Años repitió y se mantiene invicto en dos carreras. El piloto Claudinei Farías llevó hasta el “disco” al 2 años, en un tiempo de 1′16″49 para las 12 cuadras de competencia.

Finalmente, en el premio especial “19 de Junio”, sobre 1.800 metros, ganó Amaranto de la caballeriza 22 de Septiembre, castigado por Juan Figueredo, dando la vuelta completa al óvalo de arena en 2′01″45. El 3 años debutó como escolta y esta vez consiguió el triunfo.

En sueltas de otras categorías, entre caballos de 6ª, Negro El Dos del stud J.C. consiguió la victoria en su segunda presentación. El 4 años fue con Alcides Coronel sobre su lomo, marcando 1’11″53 para los 1.100 metros.

Al caer el telón, Sir Campos del 8 Años salió de perdedor en su tercera carrera, de la mano de Marco Meza. El 3 años recorrió los 800 metros en 49″72, en la categoría 7ª B.