Festiva reunión turfística con varios clásicos en el Jockey Club del Paraguay

Nada menos que cinco premios especiales se disputaron el domingo en el hipódromo de Asunción, cuatro de ellos para potrillos de 2 años.

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En el clásico Critérium Hembras sobre la distancia de 1.300 metros, se lució Destacada Joy del stud Don Rubí. La potranca había quedado como escolta en su debut y esta vez ya ganó, con la conducción del jockey Juan Román, en un tiempo de 1′25″31.

A continuación, en el lote de machos se impuso Fligth To Paradise de la caballeriza El Legendario, que reprisó su actuación anterior, y suma dos victorias en tres presentaciones. Anthony Ortellado llevó a la victoria al pingo, en un tiempo de 1′24″72.

En los premios homenajes póstumos, el “Gral. Rodríguez” para hembras fue para Victoria, del stud El Rancho, guiada a la meta por Juan Román, en un tiempo de 1’17″81 para los 1.200 metros. La dosañera sumó su segundo laurel en tres presentaciones.

En el grupo de machos, Big Mac del 8 Años repitió y se mantiene invicto en dos carreras. El piloto Claudinei Farías llevó hasta el “disco” al 2 años, en un tiempo de 1′16″49 para las 12 cuadras de competencia.

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Finalmente, en el premio especial “19 de Junio”, sobre 1.800 metros, ganó Amaranto de la caballeriza 22 de Septiembre, castigado por Juan Figueredo, dando la vuelta completa al óvalo de arena en 2′01″45. El 3 años debutó como escolta y esta vez consiguió el triunfo.

En sueltas de otras categorías, entre caballos de 6ª, Negro El Dos del stud J.C. consiguió la victoria en su segunda presentación. El 4 años fue con Alcides Coronel sobre su lomo, marcando 1’11″53 para los 1.100 metros.

Al caer el telón, Sir Campos del 8 Años salió de perdedor en su tercera carrera, de la mano de Marco Meza. El 3 años recorrió los 800 metros en 49″72, en la categoría 7ª B.