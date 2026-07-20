Fiorella Gatti arrasa en su debut y avanza con autoridad en el Mundial Junior de Squash

Fio Gatti, de gran trabajo, se impuso con total autoridad por 3-0 a Wei-Yu Pan, de China Taipéi, para instalarse en la ronda de 32 del evento internacional.

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La número uno juvenil de Paraguay mostró un nivel sobresaliente y apenas dio opciones a su rival, imponiéndose con parciales de 11-0, 11-2 y 11-2. El primer juego fue perfecto para la paraguaya, que no cedió un solo punto y dejó en evidencia la superioridad con la que afrontó su debut.

Con este triunfo, Gatti enfrentará su compromiso de segunda ronda (Ronda de 32) este martes 21 de julio, desde las 14:00 de Paraguay, en busca de un lugar entre las 16 mejores del mundo.

La joven de 18 años llega al Mundial atravesando el mejor momento de su carrera. Semanas atrás se consagró tricampeona panamericana junior Sub 19 en El Salvador, consolidándose como una de las principales promesas del squash continental.

Su gran presente le valió ser incluida por la World Squash Federation (WSF) entre las jugadoras a seguir del campeonato, compartiendo ese reconocimiento con las campeonas juveniles de Asia, Europa y Oceanía.

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Fiorella compite bajo la conducción del entrenador paraguayo Esteban Casarino, quien acompaña su preparación en este exigente torneo que reúne a 185 de los mejores jugadores juveniles de más de 30 países en las instalaciones del White Oaks Resort & Spa, uno de los complejos más prestigiosos del squash internacional.

Con un debut demoledor, Gatti ratificó su condición de candidata a protagonizar una destacada actuación y mantiene intacta la ilusión paraguaya en la máxima cita mundial del squash juvenil.