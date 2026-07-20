Julio Mirena conquista la plata panamericana en una final electrizante

Mirena protagonizó una apasionante final en la prueba de 1.000 metros sprint, donde cruzó la meta con un tiempo de 1:20.220, quedando a apenas 145 milésimas de segundo del colombiano Juan Yepes, quien se quedó con la medalla de oro al registrar 1:20.075.

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El podio fue completado por el ecuatoriano Jeremy Isral Ulcango, que obtuvo el bronce con un tiempo de 1:20.658.

La presea representa un nuevo logro internacional para el patinaje paraguayo y ratifica a Mirena como uno de los principales referentes de la disciplina en el continente.

El Campeonato Panamericano de Naciones, organizado por la Federación Colombiana de Patinaje, reúne a más de 6.700 deportistas de 22 países y, además del prestigio continental, tiene un valor especial, ya que otorga puntos y plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Con esta actuación, Julio Mirena suma otro resultado destacado a su trayectoria y mantiene a Paraguay entre los protagonistas del patinaje de velocidad en América.