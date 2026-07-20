Polideportivo
20 de julio de 2026 a la - 18:43

Julio Mirena conquista la plata panamericana en una final electrizante

El patinador Julio César Mirena nuevamente puso a Paraguay en el podio en el Panamericano.
El patinador Julio César Mirena nuevamente puso a Paraguay en el podio en el Panamericano.

El patinador paraguayo Julio César Mirena volvió a confirmar su gran momento al conquistar la medalla de plata en la categoría Mayores del Campeonato Panamericano de Naciones, que se disputa en el Patinódromo Mundialista de Guarne, departamento de Antioquia, Colombia.

Por ABC Color

Mirena protagonizó una apasionante final en la prueba de 1.000 metros sprint, donde cruzó la meta con un tiempo de 1:20.220, quedando a apenas 145 milésimas de segundo del colombiano Juan Yepes, quien se quedó con la medalla de oro al registrar 1:20.075.

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El podio fue completado por el ecuatoriano Jeremy Isral Ulcango, que obtuvo el bronce con un tiempo de 1:20.658.

La presea representa un nuevo logro internacional para el patinaje paraguayo y ratifica a Mirena como uno de los principales referentes de la disciplina en el continente.

El Campeonato Panamericano de Naciones, organizado por la Federación Colombiana de Patinaje, reúne a más de 6.700 deportistas de 22 países y, además del prestigio continental, tiene un valor especial, ya que otorga puntos y plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

A la izquierda, Julio Mirena, en el podio panamericano.
A la izquierda, Julio Mirena, en el podio panamericano.

Con esta actuación, Julio Mirena suma otro resultado destacado a su trayectoria y mantiene a Paraguay entre los protagonistas del patinaje de velocidad en América.