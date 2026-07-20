Lunes, 20 de julio de 2026

. La selección española tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas (10:50 GMT), será recibida por la Casa Real (14.30) y después en la Moncloa, donde comenzará el recorrido en autobús descubierto hasta la plaza de Cibeles. Allí tendrá lugar el acto central de la celebración (16.00) y donde se espera su llegada (19.00).

- Nueva York (EE.UU). El Mundial norteamericano, el primero que se disputó en tres países, con 48 selecciones y 104 partidos, coronó el juego colectivo de España y cambió el concepto del fútbol y de la propia Copa del Mundo. Por Óscar González

- East Rutherford (EE.UU.) De las tarjetas rojas al paraguayo Miguel Almirón y al ecuatoriano Piero Hincapié por hablar tapándose la boca, al mayor tiempo de juego efectivo y al uso actualizado del VAR, así es como las nuevas reglas y tecnologías impactaron la Copa del Mundo.

- La conclusión del Mundial 2026, con la selección española coronada campeona, da paso a los preparativos para la Copa del Mundo 2030, de la que se sabe que organizarán de nuevo tres países, España, Portugal y Marruecos, más tres partidos en Sudamérica, pero que no tiene confirmado aún, entre otras cosas, el formato ni dónde se jugará la final. Por Óscar González

Alta Saboya (Francia). Con el esloveno Tadej Pogacar al frente de la clasificación el Tour vive su segunda y última jornada de descanso que da paso a la semana decisiva de la 113ª edición de la gran ronda gala. Información de Luis Miguel Pascual y Carlos de Torres.

- Tour de Francia (hasta 26) (FOTO). Jornada de descanso. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Madrid. La selección española, flamante campeona del mundo, regresa este lunes por la mañana a España con su segunda copa y celebra por la noche el título por las calles de Madrid en una gran fiesta que recorrerá el centro de la capital como ocurrió tras su triunfo en la edición de 2010 mientras que Argentina, pese a perder la final, será recibida en Buenos Aires por su gran desempeño en el torneo.

. Reacciones al triunfo español en el Mundial

- Campeonatos del Mundo de eslalon, en Oklahoma City (EEUU) (hasta 25). .

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal) (hasta 26).

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

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Redacción EFE Deportes