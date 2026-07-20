San Lorenzo se corona y da el primer paso para ascender a la Superliga Masculina

El team de San Lorenzo obtuvo el merecido cetro en el Ascenso Masculino del balonmano, al imponerse en la gran final al Club Atlético Ñandutí. El partido se llevó a cabo en el polideportivo municipal sanlorenzano, el pasado jueves.

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El “rayadito” se vistió con sus mejores galas para encarar la final del Apertura 2026 del segundo escalafón del hándbol metropolitano, derrotando a la guapa representación de Ñandutí por el score de 25 goles contra 22.

Los “tejedores” demostraron porqué llegaron a este sitial decisivo, ya que dieron porfiada batalla a los sanlorenzanos, quienes celebraron el pasaje para disputar el juego de repechaje para militar en la Superliga Masculina 2027, la principal división del hándbol.

14 de Julio de Yaguarón, por partida triple

Con gran mérito, el 14 de Julio de Yaguarón conquisto el galardón nada menos que en tres categorías de las formativas del Torneo Apertura Metropolitano de la División de Honor.

Yaguarón recibió con algarabía un “hat-trick” de trofeos conquistados por Los Gladiadores, en las categorías Júnior, Cadete e Infantil.

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En la U20, los yaguaroninos derrotaron a Capiatá por 36-34 en un partidazo para celebrar entre Juniors.

En la U16 también Los Gladiadores fueron los mejores, y otra vez fueron verdugos de los capiateños, ganando por el marcador de 32-28.

Finalmente, en la U14, los infantiles del 14 de Julio se impusieron con holgura a San Lorenzo, derrotandolos por 44-25.