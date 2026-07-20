Sheinbaum invita a delegación de Centroamericanos a entregarse como la selección mexicana

“Felicidades por llegar a este momento. Sabemos de su sacrificio y entrega que ponen en el deporte y en competir por este país. Ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario, así se lo dije a la selección mexicana de fútbol, les dije: ‘siempre piensen en su país’ y la verdad es que salieron a la cancha con una convicción y un fervor que contagió a todo el pueblo de México y estoy segura que así lo van a hacer ustedes”, aseveró la mandataria.

Sheinbaum abanderó a la delegación mexicana en la justa centroamericana que se desarrollará en Santo Domingo, República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto próximos.

La presidenta recordó el fervor que provocaron los triunfos de la selección mexicana en el Mundial, en el que en fase de grupos superaron a Sudáfrica, Corea y República Checa y eliminaron a Ecuador en dieciseisavos de final, victorias que provocaron que millones de aficionados salieran a las calles a celebrar.

Claudia Sheinbaum subrayó a los atletas el orgullo que representa esta oportunidad en sus respectivas carreras.

“Representar a México es algo único. Cada vez que compitan piensen en este pueblo grandioso, resistente y trabajador que siempre sale adelante. Piensen en nuestra historia porque pocos países en el mundo tienen una historia como esta”, dijo la dignataria.

La ciclista Yareli Acevedo, medalla de oro en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista de Santiago 2025, habló en representación de los atletas y aceptó la responsabilidad de dejar en alto el nombre del país.

“Hoy ese sueño de representar a México se hace realidad. Vamos a darlo todo en cada competencia para defender estos colores. Espero que cada uno de nosotros encuentre su mejor versión en la competencia. Somos el sueño de millones de mexicanos y vamos a dejar el alma por nuestro país”, aseguró Acevedo.

En el abanderamiento también estuvo presente Rommel Pacheco, director general de la Conade, quien mencionó la importancia que tiene esta justa en el camino a los Juegos Olímpicos del 2028.

“Esta competencia forma parte del camino a Los Angeles 2028. Somos el país más ganador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La historia se construye no solo con el pasado, sino con el presente. A estos atletas les toca escribir este capítulo que estoy seguro será un éxito”, concluyó Pacheco.