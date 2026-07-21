Del Toro: "Ante mi duelo con Seixas, debemos marcar las diferencias"

Evian-les-Bains (Francia), 21 jul (EFE).- El mexicano Isaac del Toro (UAE), quinto en la contrarreloj y tercero de la general del Tour de Francia, aseguró, sobre su duelo con el francés Paul Seixas por una plaza del podio, que mantendrá "una actitud positiva" y que será su equipo el que marque "las diferencias".