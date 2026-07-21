El arcoíris de Evenepoel brilla en la crono más que el de Pogacar

Había dudas por la dureza del recorrido, pero Remco Evenepoel enseguida las despejó de un plumazo con una soberbia actuación que le dio el triunfo con 28 segundos de ventaja sobre Pogacar, quien mantuvo sin problemas el maillot amarillo de líder.

Evenepoel (Aalst, 26 años) compensó la desgraciada retirada de su compañero Florian Lipowit con un triunfo concluyente, indiscutible, con un tiempo de 32.19 minutos, a una media supersónica de 48,4 km/h. Un doblete meritorio ante Pogacar después de batir al rey del Tour en Plateau de Solaison. Palabras mayores.

La tercera plaza fue para el danés del Lidl Trak Mattias Skjelmose, a 1.04 minutos, la cuarta para el francés Paul Seixas, a 1.16, quien a su vez aventajó en 5 segundos al mexicano Isaac del Toro, su rival por el podio. Dentro del top diez, y como primer español, noveno, se clasificó Pablo Castrillo (Movistar), a 1.59.

En la general, poco daño para Pogacar, ya que sigue contando con un cómodo colchón de 4.32 minutos sobre Evenepoel, firme en la segunda plaza. Tercero es Del Toro a 6.51 de su jefe de filas y el mexicano tiene a Seixas a 20. Será un duelo hasta París. Juan Ayuso es quinto a 9.22 minutos.

Día especial para el doble campeón olímpico belga. "Ha sido espectacular, he ganado delante de toda mi familia, en medio de un gran ambiente. Hacia tiempo que un belga no ganaba en el día de nuestra fiesta nacional. Eso sí, ha sido también un triunfo agridulce por la caída de Lipowuitz", señaló Evenepoel.

La decepción en el sector de favoritos la firmó Juan Ayuso. El jefe de filas del Lidl volvió a fallar por segundo día consecutivo. Fue decimoquinto a 2.22 del ganador, muy lejos de lo esperado. En la general ganó un puesto por la retirada de Lipowitz, pero el podio ya lo tiene a 2.31.

"Para aspirar al podio no se puede fallar y yo he fallado dos días seguidos. Trataré de darle la vuelta a la situación, quedan días duros y pueden pasar muchas cosas aún", señaló Ayuso en la meta.

No era una crono cómoda para nadie. De entrada todo un puerto de 2a, la Cota de Larringes, de 9,7 km al 4 por ciento, luego un descenso de 7,3 km muy técnico, con curvas de las que infunden respeto y 9 llanos donde, ahí sí, podrían rodar a tope los especialistas.

Siempre con el Lago Leman de testigo, el ambiente se vio reforzado por los miles de aficionados que desembarcaron a primeras horas de la mañana procedentes de Suiza, a golpe de vista desde Evian y Thonon-les-Bains. Aire de fiesta para un duelo al sol con el cronómetro de testigo, por una parte entre Pogacar y Evenepoel, y por otra con los aspirantes al podio como protagonistas.

La primera referencia a tener en cuenta la firmó Joshua Tarling (Netcompany Ineos), doble campeón británico, quien paró el cronómetro en 34.21, a una media muy seria de 45,6 km/h. Un tiempo que no pudo superar el doble campeón mundial de la especialidad, el 'tricolor' italiano Filippo Ganna, a 4 segundos de su compañero de equipo.

La 'silla caliente' recibió un nuevo inquilino con la llegada del triple campeón francés Bruno Armirail (Visma), quien superó en 6 segundos la marca de Tarling. La sala de estar era un hervidero. El italiano Mattia Cattaneo (Red Bull Bora) mandó al ciclista galo al hotel mejorando en 13 segundos su registro, siendo el primero en superar los 46 km/h.

Eran las cinco en punto de la tarde cuando empezaron a salir los hombres del top diez de la general. Poco antes llegó el campeón de España, Pablo Castrillo, quien marcó el mejor tiempo momentáneo en la cima de la Cota de Larranges y en meta logró mejorar a dos especialistas de primer nivel mundial como Josh Tarling y Filippo Ganna con un tiempo de 34.19.

Se esperaba el duelo entre los portadores de los maillots arcoíris de campeones del mundo, Remco Evenepoel de crono y Pogacar en ruta. Las apuestas no estaban claras. La presencia de un puerto de 9 km al inicio favorecía al esloveno, el resto del recorrido al belga, pero la teoría había que plasmarla en la carretera.

En el escenario diseñado junto al Lago Leman había más duelos interesantes, por el podio y plazas aledañas. En la pelea quedó eliminado por una dura caída el alemán Florain Lipowitz (Red Bull), quinto de la general y tercero en París en 2025.

Un palo para el equipo de Remco Evenepoel, quien salió disparado de la rampa de salida dispuesto a batir de nuevo a Pogacar, después de su hazaña en Plateau de Solaison. El triple campeón del mundo de la modalidad arrasó de principio a fin. Parecía complicado superar al danés Mattias Skjelmose (33.23 minutos), pero quedaban por llevar los favoritos.

No dio opción Evenepoel. En el primer punto de paso (km 6) superaba a Pogacar en 6 segundos, en el km 10 ya eran 14 y en meta el doble, 48. El belga fue mejor en todos los terrenos, montaña, descenso y llano.

Evenepoel deshizo el empate en cronos que mantenía con Pogacar. Habían ganado hasta ahora dos cada uno. El belga las llanas, el esloveno las de montaña. Ahora el marcador se pone 3-2 para el belga. En su palmarés, 76 victorias, 26 en crono, y en el Tour ya suma 4. La de este martes ante Pogacar, inolvidable.

La última semana del Tour tendrá este miércoles una jornada de respiro antes de afrontar tres capítulos con protagonismo de la montaña en los Alpes. La decimoséptima etapa entre Chambéry y Voiron, de 174,7 km, ofrece opciones a los aventureros, propicia para que triunfe una fuga.

En el trazado, comienzo complicado con 4 puertos encadenados, uno de tercera, el más complicado, el Aillon-le-Jeune (3,5 km al 6,8 por ciento), y tres de cuarta. Final interesante con un fuerte repecho previo a la meta de Voiron, donde acabó una etapa de la Vuelta en 2025.