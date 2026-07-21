Evenepoel vuela en la crono de Thonon y encadena su segunda victoria en el Tour

El campeón del mundo y olímpico de la disciplina distanció en 28 segundos al líder de la general, en buena posición para conquistar su quinto Tour de Francia, y ganó su tercera contrarreloj en la carrera francesa.

Lo hizo dos días después de haber ganado en el Plateau de Solaison su primera etapa en línea y después de la segunda jornada de descanso.

Evenepoel afianzó así su segunda posición en la general, ahora a 4.32 de Pogacar, a falta de cinco etapas para el final, tres de ellas duras jornadas de montaña en los Alpes.

El mexicano Isaac del Toro mantuvo el tercer puesto, a 6.51 del líder, pero el francés Paul Seixas le recortó cinco segundos y ahora se encuentra a 20 del podio y del jersey blanco de mejor joven por el que ambos compiten.

El alemán Florian Lipowitz, tercero de la pasada edición, sufrió una dura caída y tuvo que abandonar cuando era quinto de la general, lo que permitió al español Juan Ayuso avanzar un puesto pese a que el ciclista del Lidl hizo una mala contrarreloj, perdió 2.22 con el ganador y está a 9.22 del líder y a 2.31 del podio, el objetivo que se había marcado.