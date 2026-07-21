La trompeta que da la "bienvenida" a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Este trompetista dominicano de 60 años se desplaza con frecuencia al lugar, el más importante campo deportivo del país, para soplar un instrumento que le ha permitido sustentarse en el aspecto económico a lo largo de su vida.

"Hay polvo y ruido, pero me concentro en mi trompeta; el ensayo es fundamental en este oficio. Soy músico desde edades tempranas y este lugar sigue siendo acogedor", explicó a EFE.

La edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la más antigua competición deportiva regional del planeta, iniciados en 1926 en México, se extenderá desde el 24 de julio al 8 de agosto tanto en el Centro Olímpico como en el Parque del Este, en la provincia del mismo nombre, así como en Santiago y Puerto Plata (norte) y Punta Cana (este).

Casado habla con orgullo sobre su trabajo. Afirma que ha formado parte de la banda de la Policía Nacional dominicana, así como de otras que amenizan las noches de hoteles en Punta Cana (este), el principal polo turístico de República Dominicana.

También, asegura, es llamado para integrar orquestas de mariachis, populares en el país principalmente para bodas y cumpleaños.

Entiende que las dimensiones del Centro Olímpico favorecen la expansión del sonido y con esto agudiza su oído.

"Tengo un largo tiempo visitando este parque, en varias ocasiones nos hemos reunido varios amigos trompetistas y saxofonistas. Aunque ahora no lo parezca, este lugar es acogedor y es mi favorito para ensayar", comentó.

El árbol y otros a su alrededor le ayudan a protegerse de las altas temperaturas y humedad que sofocan a los dominicanos estos días. Se auxilia, además, de una gorra, agua fría y un paño para limpiar la trompeta.

Un viento acaricia el lugar y un perro se acerca a Casado moviendo la cola y echándose a los pies de su "amigo" y, a veces, responde con un aullido a las notas de la trompeta.

El trompetista aprovecha el entorno y señala que su oficio es idéntico al de un deportista pues, refiere, hay que disponer de buen estado físico y mental.

El instrumentista cree oportuno mostrar su talento y deja salir de la boquilla y el metal un minuto del clásico 'Children of Sanchez' (1978), creado por el artista y trompetista estadounidense Chuck Mangione, utilizado como banda sonora para la película homónima.

"Esa es una de las mejores melodías para la práctica de la trompeta. Me gusta mucho, aunque toco todos los géneros", comentó Casado, quien de inmediato puso música a sus palabras con los acordes de 'Visa para un sueño' del dominicano Juan Luis Guerra.

Agradecido por la conversación, señala que el Gobierno ha invertido "mucho dinero" en las edificaciones de los Juegos.

"Ojalá que las conserven. Esto es un patrimonio de todos los dominicanos", puntualizó.