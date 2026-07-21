Miércoles, 22 de julio de 2026

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 17ª etapa: Chambery-Voiron, de 174,7 km. Por Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Campeonatos del Mundo, en Hong Kong (hasta 30).

- Argentina. El Lanús recibe este miércoles al peruano Cienciano en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. (FOTO)

- Lima. El comité organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 anuncia la propuesta ganadora para ser la mascota que simbolizará esta cita, como parte de un concurso público.

- Buenos Aires. El argentino Lanús recibe este miércoles al peruano Cienciano en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto)

- Lima. El Sporting Cristal peruano recibe al Red Bull Bragantino, de Brasil, en el partido de ida de la repesca para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Estadio Nacional. (Foto)

- Medellín. Partido de ida del playoff de la Copa Sudamericana entre el Deportivo Independiente Medellín (DIM) y el brasileño Vasco da Gama. Estadio Atanasio Girardot. (Foto)

- Campeonatos del Mundo de eslalon, en Oklahoma City (EEUU) (hasta 25).

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal) (Lisboa se encarga de Estoril) (hasta 26).

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

- Superfinal de la Copa del Mundo femenina, en Sydney (Australia) (hasta 26). Cuartos de final: España-Hungría (12.15 CET).

. Previa general de la Superfinal masculina.

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Redacción EFE Deportes