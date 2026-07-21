Offringa y Neubauer, campeones de Freestyle en Fuerteventura

En categoría masculina, Lennart Neubauer se coronó como campeón después de defender en la doble eliminación el primer puesto conseguido en la eliminación simple, informó la organización.
Yentel Caers (BEL) finalizó segundo tras superar a Balz Müller (SUI) y alcanzar la final.
Müller aseguró la tercera posición, mientras que Jacopo Testa (ITA), Takumi Moriya (JPN) y Sam Esteve (FRA) ocuparon los siguientes puestos.
Sarah-Quita Offringa recibió el trofeo como vencedora en Fuerteventura y campeona mundial de Freestyle 2026.
Al tratarse de la única prueba del calendario mundial de esta categoría, el resultado obtenido en Sotavento determinó directamente la concesión del título.
La victoria representa además el 29º campeonato mundial de la trayectoria de la competidora arubeña.
La neerlandesa Maaike Huvermann terminó segunda y la alemana Lisa Kloster completó el podio.