Polideportivo
21 de julio de 2026 a la - 02:19

Resalta el “Independencia del Perú” en la programación de turf para este domingo

La copa del premio "Día de la Amistad" disputado el domingo en el Jockey Club del Paraguay fue a las cargadas vitrinas del stud 8 Años.
La copa del premio "Día de la Amistad" disputado el domingo en el Jockey Club del Paraguay fue a las cargadas vitrinas del stud 8 Años.

Un total de seis sueltas locales y dos simulcasting internacionales desde hipódromos estadounidenses para completar la programación, se desarrollará este domingo, donde resalta el premio “Independencia de la República del Perú”.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El domingo se disputará la Reunión N° 16 del Jockey Club del Paraguay con una programación de ocho carreras, dos de las cuales son simulcasting de los EE.UU.

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Resalta el premio “Independencia de la República del Perú” sobre 1.200 metros, en sexto turno.

Primera carrera - 15:00 - 1.100 metros

1 Trinca 54 kilos

2 Espléndida 52 kilos

3 Muy Estratégica 56 kilos

4 I’m Special 52 kilos

5 Ventanera 52 kilos

6 Saiago 56 kilos

7 Queen 52 kilos

Segunda carrera - 15:45 - 1.000 metros:

1 Esko 52 kilos

2 Malpensado 54 kilos

3 Macho Furioso 52 kilos

4 Nadal 54 kilos

5 Líder Absoluto 54 kilos

6 Calvin Harris 56 kilos

7 Paisano 56 kilos

8 Veleto 53 kilos

9 Spirit 56 kilos

Tercera carrera - 16:25 - Internacional

Cuarta carrera - 17:05 - 1.200 metros:

1 Eternal Chanty 58 kilos

2 Exclusiva 52 kilos

3 Once Again 54 kilos

4 La Placentera 52 kilos

5 Niágara Nostra 52 kilos

6 Ninja 52 kilos

7 My Dream 56 kilos

Quinta carrera - 17:40 - 1.000 metros:

1 Houdini 53 kilos

2 El Mago 52 kilos

3 Sir Campos 55 kilos

4 Escudo 52 kilos

5 Corazón Valiente 56 kilos

6 Cara Cortada 53 kilos

7 The Flash 56 kilos

8 Gurkha 52 kilos

9 Egocéntrico 53 kilos

Sexta carrera - 18:30 - 1.200 metros:

Premio “Independencia de la Rca. del Perú”

1 Sargent Pepers 56 kilos

2 Atom 52 kilos

3 Quinteto de Oro 52 kilos

4 Amigazo 52 kilos

5 New Hope 54 kilos

6 Cildo 53 kilos

7 Negro El Dos 54 kilos

8 Don Torcuato 52 kilos

9 Mr Black 52 kilos

10 Fenómeno 54 kilos

Suplente: 11 El Patrón 56 kilos

Séptima carrera - 19:10 - Internacional

Octava carrera - 19:40 - 1.100 metros:

1 Black Fax 52 kilos

2 Sylvestre 52 kilos

3 Qué Pingo 56 kilos

4 El Hacker 52 kilos

5 New Folder 52 kilos

6 Stand By Me 52 kilos

7 Perfume de Rosal 56 kilos

8 Sanguinario 52 kilos

9 Ushuaia Ibiza 52 kilos

10 Majestuoso 55 kilos

Suplente: 11 Palo Santo 52 kilos.