Resalta el “Independencia del Perú” en la programación de turf para este domingo

El domingo se disputará la Reunión N° 16 del Jockey Club del Paraguay con una programación de ocho carreras, dos de las cuales son simulcasting de los EE.UU.
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Resalta el premio “Independencia de la República del Perú” sobre 1.200 metros, en sexto turno.
Primera carrera - 15:00 - 1.100 metros
1 Trinca 54 kilos
2 Espléndida 52 kilos
3 Muy Estratégica 56 kilos
4 I’m Special 52 kilos
5 Ventanera 52 kilos
6 Saiago 56 kilos
7 Queen 52 kilos
Segunda carrera - 15:45 - 1.000 metros:
1 Esko 52 kilos
2 Malpensado 54 kilos
3 Macho Furioso 52 kilos
4 Nadal 54 kilos
5 Líder Absoluto 54 kilos
6 Calvin Harris 56 kilos
7 Paisano 56 kilos
8 Veleto 53 kilos
9 Spirit 56 kilos
Tercera carrera - 16:25 - Internacional
Cuarta carrera - 17:05 - 1.200 metros:
1 Eternal Chanty 58 kilos
2 Exclusiva 52 kilos
3 Once Again 54 kilos
4 La Placentera 52 kilos
5 Niágara Nostra 52 kilos
6 Ninja 52 kilos
7 My Dream 56 kilos
Quinta carrera - 17:40 - 1.000 metros:
1 Houdini 53 kilos
2 El Mago 52 kilos
3 Sir Campos 55 kilos
4 Escudo 52 kilos
5 Corazón Valiente 56 kilos
6 Cara Cortada 53 kilos
7 The Flash 56 kilos
8 Gurkha 52 kilos
9 Egocéntrico 53 kilos
Sexta carrera - 18:30 - 1.200 metros:
Premio “Independencia de la Rca. del Perú”
1 Sargent Pepers 56 kilos
2 Atom 52 kilos
3 Quinteto de Oro 52 kilos
4 Amigazo 52 kilos
5 New Hope 54 kilos
6 Cildo 53 kilos
7 Negro El Dos 54 kilos
8 Don Torcuato 52 kilos
9 Mr Black 52 kilos
10 Fenómeno 54 kilos
Suplente: 11 El Patrón 56 kilos
Séptima carrera - 19:10 - Internacional
Octava carrera - 19:40 - 1.100 metros:
1 Black Fax 52 kilos
2 Sylvestre 52 kilos
3 Qué Pingo 56 kilos
4 El Hacker 52 kilos
5 New Folder 52 kilos
6 Stand By Me 52 kilos
7 Perfume de Rosal 56 kilos
8 Sanguinario 52 kilos
9 Ushuaia Ibiza 52 kilos
10 Majestuoso 55 kilos
Suplente: 11 Palo Santo 52 kilos.