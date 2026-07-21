Último respiro antes de París

Los 174,7 kilómetros entre Chambéry y Voiron incluyen cuatro puertos puntuables, tres de cuarta y uno de tercera categoría, pero todos ellos en los 60 primeros kilómetros de la etapa, antes de adentrarse en el escarpado macizo de la Chartreuse, en la zona baja de los Alpes.

Dos escenarios son posibles: una escapada larga que se forme en la zona más abrupta del principio y que llegue a meta o una jornada controlada por los equipos de los esprínters que desemboque en una llegada masiva.

Estos últimos han tenido pocas oportunidades y el abandono del belga Tim Merlier, gran dominador de los esprints en esta edición con tres victorias, puede azuzar el apetito de estos.

Los aspirantes a la general vivirán una jornada de transición entre la dura crono de Thonon-les-Bains y las tres imponentes jornadas alpinas que se perfilan en el horizonte, con meta en Orcières-Merlette y en dos ocasiones en el Alpe d'Huez.

- Etapa 17: Chambéry - Vorion, 174,7 kilómetros

Cota de Saint-Jean d'Arvey (4a), a 115,2.