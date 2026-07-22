Miércoles, 22 de julio de 2026

Santo Domingo. El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ofrece los últimos detalles del mayor evento polideportivo de la región que se inaugurará el viernes próximo con la presencia de 37 países que competirán en 40 deportes.

- También se enviará información previa de las delegaciones participantes de Colombia, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico y Panamá.

Zaragoza (España). Javier Alfaro ha formado parte durante 53 días del cuerpo médico de la selección española campeona del mundo de fútbol, cuidando los pies de los jugadores para que llegaran en las mejores condiciones a cada partido, como explica en una entrevista con EFE. Por Pablo Alvira Fuertes.

Redacción deportes. Partidos de ida de la repesca previa a los octavos de final de la Copa Sudamericana: Independiente Medellín (COL)-Vasco da Gama (BRA), Sporting Cristal (PER)-Bragantino (BRA) y Lanús (ARG)-Cienciano (PER).

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 17ª etapa: Chambery-Voiron, de 174,7 km. Por Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Campeonatos del Mundo, en Hong Kong (hasta 30).

- El podólogo Javier Alfaro, que ha formado parte durante 53 días del cuerpo médico de la selección española campeona del mundo de fútbol, explica a EFE su labor para los jugadores para que llegaran en las mejores condiciones a cada partido.. Por Pablo Alvira Fuertes. (FOTO)

- El argentino Lanús recibe este miércoles en Buenos Aires al peruano Cienciano en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. (FOTO)

- El Sporting Cristal peruano recibe en Lima al Red Bull Bragantino, de Brasil, en el partido de ida de la repesca para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Estadio Nacional. (FOTO)

- Partido de ida del playoff de la Copa Sudamericana en Medellín entre el Deportivo Independiente Medellín (DIM) y el brasileño Vasco da Gama. Estadio Atanasio Girardot. (FOTO)

- El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ofrece una rueda de prensa sobre el mayor evento polideportivo de la región, que se inauguira el viernes próximo con la presencia de 37 países. (FOTO) (VÏDEO)

- El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 anuncia la propuesta ganadora para ser la mascota que simbolizará esta cita, como parte de un concurso público.(FOTO)

- Campeonatos del Mundo de eslalon, en Oklahoma City (EEUU) (hasta 25).

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal) (Lisboa se encarga de Estoril) (hasta 26).

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

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Redacción EFE Deportes