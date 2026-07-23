Polideportivo
23 de julio de 2026 a la - 02:45

Baloncesto encarnaceno enlutado por el fallecimiento de “Chinú” López de Silvero

Doña Zunilda "Chinú" López de Silvero falleció este miércoles, enlutando al baloncesto del Sur del país.
Doña Zunilda "Chinú" López de Silvero falleció este miércoles, enlutando al baloncesto del Sur del país.

Este miércoles el baloncesto se vio enlutado por la partida al Reino Celestial de doña Zunilda “Chinú” López de Silvero, esposa del reconocido ex presidente de la Federación Encarnacena de Básquetbol, Óscar Silvero.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Una tradicional familia de basquetbolistas se encuentra de luto, y con ella el baloncesto paraguayo, tras el deceso de doña Zunilda Estela López de Silvero (11/marzo/1954 - 22/julio/2026).

“Chinú” fue esposa del Esc. Óscar Ismael Silvero, ex Presidente de la Federación Encarnacena de Básquetbol (FEBB) y sus familiares han defendido la casaca mas gloriosa del baloncesto del interior, y ahora sus nietos lo siguen haciendo.

En su página oficial de Facebook, la Federación Encarnacena de Básquetbol señala:

Lamentamos el fallecimiento de la señora Chinú López Silvero, esposa de un ex-Presidente de la FEBB, eterno dirigente, madre, abuela de jugadores que conformaron nuestra selección. Hoy los nietos visten la Azul y Oro. Desde la Federación Encarnacena de Básquetbol extendemos nuestras sentidas condolencias a toda la Familia Silvero López”.

Sus restos son velados en el Salón Imperial (Juan León Mallorquín y Mcal. Estigarribia) de la Perla del Sur.

Paz en su tumba y cristiana resignación a sus familiares y amigos.