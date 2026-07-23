Baloncesto encarnaceno enlutado por el fallecimiento de “Chinú” López de Silvero

Una tradicional familia de basquetbolistas se encuentra de luto, y con ella el baloncesto paraguayo, tras el deceso de doña Zunilda Estela López de Silvero (11/marzo/1954 - 22/julio/2026).

“Chinú” fue esposa del Esc. Óscar Ismael Silvero, ex Presidente de la Federación Encarnacena de Básquetbol (FEBB) y sus familiares han defendido la casaca mas gloriosa del baloncesto del interior, y ahora sus nietos lo siguen haciendo.

En su página oficial de Facebook, la Federación Encarnacena de Básquetbol señala:

“Lamentamos el fallecimiento de la señora Chinú López Silvero, esposa de un ex-Presidente de la FEBB, eterno dirigente, madre, abuela de jugadores que conformaron nuestra selección. Hoy los nietos visten la Azul y Oro. Desde la Federación Encarnacena de Básquetbol extendemos nuestras sentidas condolencias a toda la Familia Silvero López”.

Sus restos son velados en el Salón Imperial (Juan León Mallorquín y Mcal. Estigarribia) de la Perla del Sur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paz en su tumba y cristiana resignación a sus familiares y amigos.