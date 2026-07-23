HRW denuncia que el UAE Team Emirates podría contribuir al lavado de imagen de Emiratos

"Los principales patrocinadores del equipo son empresas estatales, y el equipo ha declarado abiertamente que su objetivo es representar a toda una nación, EAU", señaló HRW en un comunicado, en un momento en que el equipo Emirates cuenta con dos ciclistas en el podio provisional del Tour de Francia, que concluye el 26 de julio: el líder, el esloveno Tadej Pogacar -que aspira a su quinto título en la carrera más importante del mundo por etapas-, y el tercero, el mexicano Isaac del Toro.

La organización sostuvo que, "a pesar de las crecientes pruebas del apoyo militar" de EAU al grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el equipo "exhibe prominentemente logotipos del Gobierno emiratí en las carreras ciclistas más importantes del mundo", afirmó la investigadora sénior sobre EAU para HRW, Joey Shea.

El comunicado añadió que el equipo y sus patrocinadores "deberían aprovechar esta oportunidad de gran repercusión para denunciar la relación de Emiratos con un grupo responsable de asesinatos en masa, violencia sexual generalizada y otras violaciones graves en Sudán".

Asimismo, la organización acusó a EAU de organizar eventos deportivos, de entretenimiento y culturales de alto perfil "para proyectar una imagen pública de apertura que contrasta con los esfuerzos del Gobierno por evitar el escrutinio de sus violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos".

Añadió que Abu Dabi utiliza estos eventos "para mejorar su imagen, a pesar de mantener una política de tolerancia cero hacia la disidencia interna y de fomentar abusos contra los derechos humanos en el extranjero".

Durante más de tres años, numerosos informes de medios internacionales, expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos han documentado "repetidamente el flujo de armas, personal y otro tipo de apoyo desde EAU a las FAR", que luchan contra el Ejército sudanés desde abril de 2023 por el control del país.

HRW afirmó que el país del golfo "ha contribuido a alimentar un conflicto y una catástrofe humanitaria", que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, mientras que ha obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, de acuerdo con la ONU.