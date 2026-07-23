La SND inicia la actualización del Registro de Entidades Deportivas y convoca a más de 2.500 organizaciones

La Secretaría Nacional de Deportes (SND) oficializó la Convocatoria Pública para la Actualización del Registro de Entidades Deportivas, en cumplimiento de la Resolución SND N° 2216/2025, con el objetivo de fortalecer, validar y actualizar la base de datos institucional de las organizaciones vinculadas al deporte nacional.

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El procedimiento tendrá una vigencia de un año a partir de la publicación de la convocatoria, período durante el cual se realizará la verificación documental y la validación del registro de las entidades deportivas.

La convocatoria alcanza a más de 2.500 entidades deportivas registradas ante la SND, incluyendo organizaciones nacionales, departamentales, distritales y de distintas modalidades que forman parte del sistema deportivo paraguayo.

La institución informó que el listado completo de las entidades convocadas estará disponible como anexo de la convocatoria y en el apartado Registro de Entidades Deportivas del sitio web oficial de la Secretaría Nacional de Deportes.

Además, en el mismo espacio digital se encuentran habilitados los procedimientos para la aprobación de estatutos, modificaciones estatutarias e inscripciones, con el propósito de facilitar el acceso a la información y garantizar un proceso transparente y ordenado.

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Para completar la actualización del registro, las entidades deberán presentar la siguiente documentación:

Nota dirigida a la Máxima Autoridad Institucional.

Borrador del Estatuto Social.

Formulario 03 con todos sus anexos.

Formulario 08.

Formulario 09.

Formulario 10 (exclusivo para entidades deportivas nacionales, departamentales y distritales).

Toda la documentación deberá ser entregada en formato físico a través de la Mesa de Entrada y la Secretaría General de la Secretaría Nacional de Deportes, conforme a los lineamientos establecidos en la convocatoria.

Con esta iniciativa, la SND busca consolidar un registro institucional actualizado y fortalecer la gestión administrativa de las entidades deportivas, promoviendo procesos más eficientes, transparentes y alineados con el desarrollo del deporte paraguayo.