Club Hípico Acá Carayá prepara Concurso Completo de Equitación, desde el viernes

El RC4 Acá Carayá recibirá el Concurso Oficial y Competencia de Prueba Completa de hipismo del viernes al domingo, en distintas categorías.

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La programación contempla jornadas de Adiestramiento (Dressage), Saltos en Cross Country y Salto de Pista, los días viernes, sábado y domingo, respectivamente.

El domingo pasado se vivieron emotivas justas de esta apasionante y novedosa modalidad de competencia ecuestre, el Cross Country, en el predio del Acá Carayá.

El Cross Country en el hipismo es el núcleo de las competencias denominadas Concurso Completo de Equitación (CCE).

* Programa. El viernes todo se iniciará a las 14:00, con la Inspección de Caballos en las categorías Escuela, Debutantes, Media Estrella, y a continuación la jornada de Adiestramiento.

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El sábado se llevará a cabo la espectacular jornada de Cross Country, a partir de las 8:00, en las categorías Escuela, Debutantes y Media Estrella.

Finalmente, el domingo, desde las 8:00 se realizarán las competencias de Saltos de Pista tradicional y Cross Country, para el corolario de esta excelente propuesta del Acá Carayá.

Las competencias serán en las categorías: Mini Escuela 0.30, Escuelas Menor y Mayor desde 0.60 a 0.90 metros y Abiertas de 1.00 a 1.30 metros, incluyendo las categorías de Cross para Escuela en 0.70, Debutantes 0.80 y Media Estrella 1.00.