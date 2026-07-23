Montserrat Viveros representa a Paraguay en el Mundial de Esgrima de Hong Kong

La esgrimista paraguaya Montserrat Viveros inició su participación en el LXXXV Campeonato Mundial de Esgrima, que se disputa del 22 al 30 de julio en Hong Kong, China, reuniendo a más de un millar de tiradores de cerca de un centenar de países. Su posición definitiva en la clasificación se conocerá este sábado, cuando concluya la competencia individual de espada femenina.

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La representante nacional compite en la modalidad de Espada Femenina Individual y ya cumplió con la fase de poules preliminares, disputadas el miércoles 22 de julio. Integró el Grupo 16 (Poule 16), donde enfrentó a rivales de gran nivel, entre ellas la experimentada estoniana Irina Embrich.

El objetivo de esta etapa fue sumar la mayor cantidad de victorias para acceder a los cuadros de eliminación directa y asegurar un lugar en la prestigiosa Tabla Principal de 64, instancia que se disputará este sábado 25 de julio junto con las rondas por las medallas de la espada femenina.

Una vez finalizada la jornada, la Federación Internacional de Esgrima publicará la clasificación general definitiva de la competencia.

Viveros llega al certamen en un gran momento deportivo. Actualmente ocupa el puesto 111 del ranking mundial absoluto de la Federación Internacional de Esgrima (FIE) y viene de firmar una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Lima, donde finalizó novena tras completar una impecable fase de grupos con seis victorias en igual cantidad de combates, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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Además, la paraguaya fue 48.ª en el Grand Prix de Medellín, consolidando una temporada de crecimiento constante en el circuito internacional.

El Mundial de Hong Kong se desarrolla en el AsiaWorld-Expo, en la isla de Lantau, y pone en juego doce títulos mundiales entre competencias individuales y por equipos en las tres armas: florete, espada y sable, tanto en femenino como en masculino.

Para Montse Viveros, la cita representa una nueva oportunidad para seguir acumulando experiencia y medirse con la élite de la esgrima mundial.