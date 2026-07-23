Paraguay con buenos réditos en el FIBA 3x3 U23, luego de las primeras jornadas

El Nations League “Asunción 2026″ de 3x3 de básquetbol se disputa en nuestro país, donde los seleccionados paraguayos consiguieron muy buenos frutos, ambas escuadras llegaron a las finales en una jornada, de las tres realizadas hasta ahora.

Toman parte 5 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Paraguay.

Por ahora se cumplieron las tres primeras jornadas y la continuidad se dará desde el viernes hasta el domingo, con las paradas 4, 5 y 6.

El evento de esta modalidad de “básquetbol callejero” es de 6 torneos cortos, denominados “stop”, en igual cantidad de días, surgiendo un campeón en femenino y masculino por cada jornada.

Todas las victorias fuman puntos para el ranking final, clasificatorio al Mundial 3x3.

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Los resultados de los equipos guaraníes fueron

Lunes 20 de julio - Stop 1

Femenino 2° puesto - vicecampeón

Miércoles 22 de julio - Stop 3

Masculino 2° puesto - vicecampeón

Programación de las próximas jornadas

Del viernes al domingo se disputarán las últimas tres jornadas, los Stop 4, 5 y 6.

Los equipos se encuentran distribuidos en dos grupos, uno de 3 selecciones y el otro de 2. Los primeros de cada grupo disputan la final de cada día, que se celebran a partir de las 18:30 en el Parque Olímpico.

Viernes 24 de julio - Stop 4

14:00 Chile vs. Paraguay - Femenino

14:25 Chile vs. Paraguay - Masculino

14:50 Brasil vs. Paraguay - Femenino

15:15 Brasil vs. Paraguay - Masculino

Sábado 25 de julio - Stop 5

14:00 Argentina vs. Paraguay - Femenino

14:25 Argentina vs. Paraguay - Masculino

14:50 Brasil vs. Paraguay - Femenino

15:15 Brasil vs. Paraguay - Masculino

Domingo 26 de julio - Stop 6

14:00 Chile vs. Paraguay - Femenino

14:25 Chile vs. Paraguay - Masculino

14:50 Canadá vs. Paraguay - Femenino

15:15 Canadá vs. Paraguay - Masculino.