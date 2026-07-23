Paraguay con buenos réditos en el FIBA 3x3 U23, luego de las primeras jornadas

El Nations League “Asunción 2026″ de 3x3 de básquetbol se disputa en nuestro país, donde los seleccionados paraguayos consiguieron muy buenos frutos, ambas escuadras llegaron a las finales en una jornada, de las tres realizadas hasta ahora.
Toman parte 5 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Paraguay.
Por ahora se cumplieron las tres primeras jornadas y la continuidad se dará desde el viernes hasta el domingo, con las paradas 4, 5 y 6.
El evento de esta modalidad de “básquetbol callejero” es de 6 torneos cortos, denominados “stop”, en igual cantidad de días, surgiendo un campeón en femenino y masculino por cada jornada.
Todas las victorias fuman puntos para el ranking final, clasificatorio al Mundial 3x3.
Los resultados de los equipos guaraníes fueron
Lunes 20 de julio - Stop 1
Femenino 2° puesto - vicecampeón
Miércoles 22 de julio - Stop 3
Masculino 2° puesto - vicecampeón
Programación de las próximas jornadas
Del viernes al domingo se disputarán las últimas tres jornadas, los Stop 4, 5 y 6.
Los equipos se encuentran distribuidos en dos grupos, uno de 3 selecciones y el otro de 2. Los primeros de cada grupo disputan la final de cada día, que se celebran a partir de las 18:30 en el Parque Olímpico.
Viernes 24 de julio - Stop 4
14:00 Chile vs. Paraguay - Femenino
14:25 Chile vs. Paraguay - Masculino
14:50 Brasil vs. Paraguay - Femenino
15:15 Brasil vs. Paraguay - Masculino
Sábado 25 de julio - Stop 5
14:00 Argentina vs. Paraguay - Femenino
14:25 Argentina vs. Paraguay - Masculino
14:50 Brasil vs. Paraguay - Femenino
15:15 Brasil vs. Paraguay - Masculino
Domingo 26 de julio - Stop 6
14:00 Chile vs. Paraguay - Femenino
14:25 Chile vs. Paraguay - Masculino
14:50 Canadá vs. Paraguay - Femenino
15:15 Canadá vs. Paraguay - Masculino.