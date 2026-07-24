British Open CCPB 2026 combinará golf, networking y becas de inglés en el Club Centenario

Organizado por la Cámara de Comercio Paraguayo-Británica (CCPB), el certamen volverá a unir deporte, networking y compromiso social, ya que parte de lo recaudado será destinada al Programa de Becas de Inglés de la institución.

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La competencia se desarrollará entre las 07:00 y las 18:00, bajo la modalidad Stableford a 18 hoyos, y espera reunir a unos 200 golfistas, además de autoridades diplomáticas, representantes del sector empresarial, socios de la Cámara e invitados especiales. El evento contará también con el respaldo de más de 20 empresas auspiciantes y aliadas.

Uno de los principales objetivos del torneo será recaudar fondos para el Programa de Becas de Inglés de la CCPB, iniciativa que facilita el acceso al aprendizaje del idioma a jóvenes paraguayos con alto potencial académico que requieren apoyo económico para acceder a una formación de calidad.

En esta edición se prevé otorgar diez becas completas, que cubrirán la totalidad del programa de estudios. Los beneficiarios serán seleccionados mediante un proceso de evaluación que tendrá en cuenta el rendimiento académico, la motivación y, cuando corresponda, entrevistas y pruebas de nivel.

“El British Open CCPB se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro entre el deporte y el sector empresarial. Este torneo fortalece la relación entre Paraguay y el Reino Unido, promueve valores como el trabajo en equipo y el compromiso social, y nos permite seguir impulsando nuestro Programa de Becas de Inglés, generando oportunidades concretas para más jóvenes”, expresó Héctor Gennaro Sosa, secretario general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Británica.

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La edición 2026 incorporará nuevos patrocinadores y aliados estratégicos, además de premios y sorteos para los participantes. La jornada culminará con un espacio de networking y la ceremonia de premiación, en la que serán distinguidos los mejores golfistas de cada categoría y se entregarán premios especiales aportados por las empresas auspiciantes.

Fundada en 1989, la Cámara de Comercio Paraguayo-Británica reúne a más de 50 empresas asociadas y trabaja para fortalecer las relaciones comerciales, económicas, educativas y culturales entre Paraguay y el Reino Unido, promoviendo además iniciativas de capacitación y desarrollo como su Programa de Becas de Inglés.