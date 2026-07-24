Carapaz: "No pude hacer más, Pogacar iba como una moto"

"Lo intenté en varias ocasiones, pero no fue suficiente porque Pogacar venía como una moto. Cuando nos alcanzó a Lenny y a mi yo ya llevaba mucha tralla en las piernas. Traté de irme con él, pero cuando cambió de ritmo a 950 metros de meta me dejó sin fuerzas", comentó en meta.

Carapaz, ganador la víspera en Orcières-Merlette, fue el más combativo de la etapa y protagonista estelar de la fuga del día. No tuvo opción de ganar la etapa, pero se enfundó el jersey de líder de la montaña.

"Ha sido un día muy duro. Sabíamos que el UAE iba a controlar, pero nosotros metimos a 4 hombres en la escapada. Mis compañeros cuidaron de mi e hicieron un gran trabajo. Yo me dediqué a luchar por los puntos de la montaña, y al final no nos entendimos muy bien", explicó el campeón olímpico 2020.

Carapaz se refirió a su enojo con Lenny Martínez, con quien compartió los momentos finales de la fuga antes de la llegada de Pogacar. Finalmente el francés fue segundo y el ecuatoriano tercero.

"Si, me enfadé con Lenny porque me cerró en la última curva y quedé descartado para disputar la llegada en igualdad de condiciones. No me iba a cambiar mucho ser segundo o tercero, pero son cosas que se deberían respetar", concluyó.