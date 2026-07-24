Del Toro: "Nos queda una gran batalla"

"Creo que ha sido un buen día para el equipo. Tadej ha estado increíble en una subida muy bonita. Yo la subía por primera vez y ha sido algo espectacular, he terminado muy feliz con la experiencia y con el resultado", dijo en meta el ciclista de Ensenada.

Del Toro, quien defenderá su puesto en el podio con 24 segundos de ventaja sobre el francés Paul Seixas, comentó la situación de salud que vive su equipo tras la retirada de McNulty y los problemas de Tim Wellens.

"No ha sido nada fácil. Hemos vivido una situación diferente, pero nos empujamos entre nosotros, tenemos buena vibra, sacamos lo mejor de nosotros. La situación nos refuerza y tenemos que tratar de destapar la botella para celebrar nuestros triunfos", comentó.

Ante la jornada reina de este sábado espera "una gran batalla" en un día que puede ser "similar" al del Alpe D'Huez.

"La etapa de mañana será una gran batalla. Quedan dos días de Tour. Este sábado espero más o menos lo mismo que hoy. Quizás sea un poco más movida, porque el comienzo puede ser un poco más complicado, pero el desenlace debería ser similar", concluyó.