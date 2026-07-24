Herbert aguanta la presión de DeChambeau y se mantiene líder tras otra gran jornada

Después de hacer un espléndido -11 en la primera jornada en la prueba que se celebra en Rocester, en el centro de Inglaterra, Herbert hizo -6 en la segunda, el mejor de la sesión junto con el sudafricano Dean Burmester, y aumentó en un golpe su distancia respecto a DeChambeau, que quedó con -13.

El oceánico tuvo un comienzo irregular, con cuatro ‘birdies’ y tres ‘bogeys’ en la primera mitad del recorrido, pero en los últimos siete volvió a ofrecer su mejor versión con otros tres golpes bajo par y un ‘eagle’.

La tendencia de DeChambeau fue la contraria, con un buen inicio en el que acumuló cinco ‘birdies’ hasta el hoyo 10, pero sufrió en la segunda parte y encajó dos ‘bogeys’.

El californiano llegó a ponerse al frente del liderato con un golpe sobre Herbert, pero luego le devolvió el primer puesto.

DeChambeau es el único que tiene opción de arrebatar la corona de LIV al español Jon Rahm, que sumaría su tercer título consecutivo en la general de la liga saudí si ganase en Rocester y el estadounidense no fuese segundo en solitario.

Sin embargo, después de su mala primera vuelta, Rahm mejoró algo, pero de forma insuficiente y, además, encajó un doble ‘bogey’ en el hoyo 8 que le frenó.

El exnúmero uno del mundo cerró el recorrido con -2, para un total de -1 en la clasificación.

Tercero en la tabla es el inglés Tyrrell Hatton, con -10, seguido del surcoreano Byeong-Hun An y del estadounidense Varner Harold III, ambos con -9.

De los cuatro latinoamericanos del equipo Torque, el mejor en la clasificación es el mexicano Carlos Ortiz, con -7, después de una gran vuelta de -5, seguido de su compatriota Abraham Ancer, con -6.

El chileno Joaquín Niemann queda con +1, tras hacer el par, y el colombiano Sebastián Muñoz está con +4 en los puestos más retrasados.