Matxín "enamorado" de la actitud y compromiso de sus corredores

"El triunfo de Tadej, además vestido de amarillo, es un sueño. Hemos salido con corredores enfermos y el equipo debilitado, pero con el espíritu intacto", explicó Matxín en Eurosport.

El técnico vasco destacó el trabajo de Florian Vermeersch y Nils Politt hasta el segundo puerto, luego el de Felix Grobsschartner y el de Adam Yates junto a Pogacar en el ascenso al Alpe D'Huez.

"Ha sido algo espectacular, salió todo tácticamente bien con corredores que no están al cien por cien, pero han dado el 120 por ciento. Ha sido un "Dream Team", hemos logrado una victoria para estar emocionado y orgulloso, estoy enamorado de esta actitud de los chicos", explicó Matxín.

El director del UAE admitió haber estado "preocupado" por la situación física de la formación.

"Si, estaba preocupado, con incertidumbre sobre la recuperación y el nivel que pudieran dar los corredores, pero salimos a ganar. Cuando dan el máximo no se puede recriminar nada a nadie, les doy muchos abrazos a todos y para ellos mi máximo agradecimiento por su trabajo y actitud", concluyó.