Modifican programa en el Acá Carayá y finalmente habrá solo jornada sabatina

Lo que inicialmente se presentaba como competencias durante tres días en el predio del RC4 Acá Carayá, con Adiestramiento, Cross Country y Salto en la pista de césped, al final las justas se limitarán a la pista de arena en lo que la organización denomina Competencia Oficial de Salto.

Las competencias serán este sábado, a partir de las 9:00, en el Club Hípico Acá Carayá.

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La organización optó por cuidar la integridad física de los jinetes y las competencias serán los saltos en la pista de arena.

Las condiciones climáticas de estos días no permiten tener pistas seguras como para realizar las competencias de CCE Concurso Completo de Equitación (Cross Country), así como en la pista de césped.

El domingo pasado se vivieron emotivas justas de esta apasionante y novedosa modalidad de competencia ecuestre, el Cross Country, en el predio del Acá Carayá.

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Lastimosamente el clima obligó a la organización a tomar esta medida, pero se reprogramará este evento para fecha próxima.

En cuanto a la jornada sabatina, se realizará el programa contemplado desde el principio en las categorías para salto tradicional.

Las competencias serán en las categorías: Mini Escuela 0.30, Escuelas Menor y Mayor desde 0.60 a 0.90 metros y Abiertas de 1.00 a 1.30 metros.