Polideportivo
24 de julio de 2026 a la - 20:14

Modifican programa en el Acá Carayá y finalmente habrá solo jornada sabatina

La Competencia Oficial de Salto se realizará en el Acá Carayá, en la pista de arena, este sábado.
La Competencia Oficial de Salto se realizará en el Acá Carayá, en la pista de arena, este sábado.

El Concurso Oficial y Competencia de Prueba Completa de hipismo no se podrá realizar por las inclemencias del tiempo, y en lugar del CCE se realizará solo la competencia de salto en la pista de arena. Este viernes se debía iniciar el “triduo” de justas que contemplaba adiestramiento, cross-country y salto de pista.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Lo que inicialmente se presentaba como competencias durante tres días en el predio del RC4 Acá Carayá, con Adiestramiento, Cross Country y Salto en la pista de césped, al final las justas se limitarán a la pista de arena en lo que la organización denomina Competencia Oficial de Salto.

Las competencias serán este sábado, a partir de las 9:00, en el Club Hípico Acá Carayá.

Lea más: Concurso Completo de Equitación en el Aca Caraya

La organización optó por cuidar la integridad física de los jinetes y las competencias serán los saltos en la pista de arena.

Las condiciones climáticas de estos días no permiten tener pistas seguras como para realizar las competencias de CCE Concurso Completo de Equitación (Cross Country), así como en la pista de césped.

El domingo pasado se vivieron emotivas justas de esta apasionante y novedosa modalidad de competencia ecuestre, el Cross Country, en el predio del Acá Carayá.

Lastimosamente el clima obligó a la organización a tomar esta medida, pero se reprogramará este evento para fecha próxima.

En cuanto a la jornada sabatina, se realizará el programa contemplado desde el principio en las categorías para salto tradicional.

Las competencias serán en las categorías: Mini Escuela 0.30, Escuelas Menor y Mayor desde 0.60 a 0.90 metros y Abiertas de 1.00 a 1.30 metros.