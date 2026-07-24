Pogacar: "El sábado podemos pensar en ayudar a Del Toro"

"El sábado es la etapa reina, es una dura jornada de montaña. Tengo confianza. Pero creo que buscaremos que Isaac acabe con el maillot blanco (de mejor joven) y en el podio", indicó el corredor del UAE.

Pese a que cuenta con 7.11 minutos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel, Pogacar afirmó que la carrera no está terminada y que "hay que seguir concentrados".

"No era un secreto que hoy quería esta victoria", dijo el esloveno, que batió el récord de ascenso al Alpe d'Huez que tenía el italiano Marco Pantani desde 1995.

"Tenía que atacar pronto, ya no tenía más compañeros y por delante tenían mucha ventaja. Si no aceleraba los fugados podían llegar a meta. Han hecho una gran etapa los de adelante, pero creo que se han atacado mucho entre ellos y eso me ha beneficiado", indicó.

Pogacar afirmó que su equipo ha superado un mal momento, con varios corredores afectados por diferentes enfermedades, y aseguró que en la última subida lo dio todo para ofrecerles una victoria.

El esloveno aseguró que el ambiente en la subida al Alpe d'Huez fue "extraordinario" y "respetuoso".

"Lo esperaba peor, se han portado bien. Es algo indescriptible, correr en medio de la masa que se abre para ti y te anima. Pensaba que iba a tener que enfrentarme a ellos, pero han sido amables y me han respetado", dijo.