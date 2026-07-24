Pogacar se impone de amarillo en el Alpe d'Huez

El ciclista del UAE se impuso al francés Lenny Martinez y al ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la víspera y supervivientes de la escapada del día. Carapaz, elegido combativo del día, se colocó también al frente de la clasificación de la montaña, a falta de la gran etapa de montaña de este sábado y ascendió dos puestos en la general en la que ahora es octavo.

Con esta victoria, Pogacar da un paso más para su quinto Tour, mientras que el belga Remco Evenepoel, que entró en la meta a 2.29 del esloveno, afianzó el segundo puesto, ya que distanció a sus perseguidores.

El líder de Red Bull, que está ahora a 7.11 de Pogacar tras perder 2.29, superó al mexicano Isaac del Toro en 12 segundos. El ciclista del UAE aventajó al francés Paul Seixas en cuatro segundos, le distancia ahora en la general en 24 segundos.

El gran damnificado de la jornada fue el español Juan Ayuso, que entró a 6.26 del ganador y perdió dos puestos en la general. Ahora es séptimo superado por el francés Martinez y por su compañero danés Mattias Skjelmose.