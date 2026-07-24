Pogacar se suma a la leyenda del Alpe D'Huez

Pogacar dio la puntilla definitiva al Tour de Francia honrando al Tour y al Alpe D'Huez con un ascenso de récord. El esloveno quería la etapa y superar los 36.40 minutos registrados por el "pirata" Pantani en 1997, dejando la marca en 35. 27. Una barbaridad de un corredor que el domingo entrará en el "Club de los 5 Tours" al lado de Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain.

La nueva hazaña del doble campeón mundial le permitió entrar en meta con tiempo para el deleite, después de remachar en el último km al francés Lenny Martínez, que entró a 6 segundos, y al ecuatoriano Richard Carapaz, de nuevo heroico con su combatividad y espíritu de lucha inagotable, que cedió 9, pero con el maillot de la montaña en sus espaldas.

Sin rivales desde que inició su ataque a 13 km de meta, Pogacar dejó descolgados a los hombres del podio. Cada uno se buscó la vida en las rampas del Alpe D'Huez. Remco Evenepoel llegó a 2.29 minutos del ganador, reafirmando su segundo plaza en la general, y por la tercera plaza del podio, Del Toro sacó 4 segundos a Paul Seixas y acumula 24 segundos antes de la etapa reina de este sábado.

"Ha siso una victoria especial en un lugar único, en medio de un ambiente de locura en toda la subida. Gracias al equipo rematé el trabajo, este triunfo es para mis compañeros. Era un objetivo ganar en Alpe D'Huez", comentó el líder, emocionado, en la meta.

El batacazo de la jornada se lo llevó el español Juan Ayuso (Lidl), quien sufrió un calvario en toda la subida al Alpe D'Huez. El de Jávea, desfondado y lejos de la pelea entre los mejores, se dejó 6.25 minutos en meta y baja al séptimo puesto de la general a 15.58 del líder. Su compañero danés Skjelmose le adelanta como sexto.

"La etapa del Alpe D'Huez" siempre espera a un héroe en su meta, cuyo nombre se inmortaliza dando su nombre a una de las 21 curvas de herradura que trepan por la montaña. No era una etapa común, y eso se dejó sentir desde el banderazo de salida en Gap. La inmediatez del Col de Bayard Bayard (2a, 4,7 km al 7,2) espabiló los ánimos de los candidatos al maillot de lunares.

El ultraligero galo Valentin Paret Peintre, 52 kilos de ciclista, se metió en la fuga de 42 hombres que abrió carrera junto a Carapaz. Ambos se jugaron los puntos en dicha cima y en Col du Noyer (1a, 7,2 km al 8,5). El francés batió al ecuatoriano en ambas metas y se puso al frente de la montaña desplazando a Pogacar.

Una expedición numerosa con 42 hombres abrieron camino. Movistar anduvo atento y metió 4 hombres, incluidos los habituales García Pierna y Castrillo, el Lidl a Pedersen, el EF otros 4 con Carapaz y Healy, también se sumó Ion Izagirre. Una fuga de entidad que contaba con una ventaja de 3.30 minutos en la prolongada zona de transición hasta el próximo puerto.

El francés Lenny Martínez era el mejor colocado de la general, a 6 minutos del tercer puesto de Del Toro, y a menos de 4 respecto al sexto de Ayuso. Una presencia incómoda que obligó a tirar del grupo al UAE, Lidl y Red Bull. Una larga transición por la zona más amable del recorrido permitió a Pedersen llevarse el esprint de Le Perier, ya en el perfil ascendente que conducía al Col d'Ornon (2a, 5,4 km al 6,4).

En el ascenso reventó Paret Peintre para alivio de Carapaz, quien puntuó al frente para acercarse al maillot de puntos. Hubo selección de la fuga, cedieron muchos corredores, como Castrillo y Pedersen. En la cima paso el grupo principal a 3.50 minutos con el UAE de Pogacar al mando a un ritmo que redujo el grupo del maillot amarillo a 16 hombres.

Carapaz se puso los galones en la fuga y seleccionó a los más fuerte para jugarse la etapa en el Alpe D'Huez (Especial, 13,8 km al 8,1). Ambiente increíble en la grada más grande del mundo, donde se vive la fiesta de una especia de circo mundial donde todos son felices.

Carapaz se fue con Lenny Martínez y Sepp Kuss. La "locomotora del Carchi" quería repetir victoria y la buscó con ganas, con insistencia. Atacó hasta en cinco ocasiones con virulencia, pero por detrás la carrera se había roto.

Había atacado un tal Tadej Pogacar a pie de puerto. Metió la directa el esloveno, fue atrapando al rosario de fugados del día, e un tramo con ayuda de Adam Yates, contactó a 1,8 km de la cima con Carapaz y Lenny Martinez y a 950 metros de meta salió "como una moto", como explicó el ecuatoriano.

Directo a meta, a la quinta victoria en este Tour, a la número 26 en la grande boucle, a la 126 de su palmarés. Ya está a "solo" 10 triunfos del récord de Mark Cavendish en el Tour (35). En Alpe D'Huez superó el de Pantani. Un héroe está a punto de entrar en la página de oro de la carrera más importante del mundo.

El Tour de Francia 2026 reservó la etapa reina para la víspera de la llegada a París con un "etapón" de 170,9 km entre Le Bourg D'Oisans que incluye tres puertos de categoría especial, uno de primera y 5.45 metros de desnivel acumulado. Última prueba para el pelotón, pero explosiva, todo un reto selectivo y de resistencia con las fuerzas ya justas.

Para empezar La Croix de Fer (Especial, 24 km al 5,2 por ciento). A mitad de recorrido el Col du Telegraphe (1a, 11,9 al 7,1), seguido del techo del Tour, el legendario Galibier (Especial, 17,7 km al 6,9), con la cima a 2.642 metros, que enlazará con el Col de Sarenne (Especial, 12,8 al 7,3) antes de finalizar en Alpe D'Huez en formato reducido (3,7 km al 6,2).