Seixas: "No doy por perdido el podio"

"En el tramo final no estaba en mi mejor situación, pero creo que he conseguido limitar los daños. Al final no ha sido un mal día y sigo en la lucha por el podio. Queda la jornada de mañana, sé que será duro, pero que se jugará en la carretera", señaló el ciclista del Decathlon.

Seixas, que a sus 19 años es el ciclista más joven que participaba en el Tour desde 1937 y el más joven que hizo el ascenso al Alpe d'Huez, aseguró que fue "uno de los días más duros sobre la bicicleta".

"Todavía me suenan los oídos", aseguró sobre el ambiente que se vivía en el ascenso a la mítica cima alpina.

El francés agradeció el trabajo de su equipo, que consideró "de cinco estrellas".