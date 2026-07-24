Viernes, 24 de julio de 2026

Redacción deportes. El Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno, undécima cita de la temporada 2026, comienza este viernes en el histórico circuito de Hungaroring con los primeros entrenamientos libres.

Santo Domingo. La ceremonia con la que se inauguran este viernes los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en el Centro Olímpico Santo Domingo da inicio a la principal cita multideportiva de la región, en la que competirán más de 5.000 atletas de 37 países hasta el próximo 8 de agosto.

. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe marcan el comienzo del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028 en un año inolvidable: el certamen más antiguo del mundo cumple un siglo.

. Por primera vez en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) los deportes electrónicos surgen como deporte oficial con otorgamiento de medallas.

. Las primeras medallas de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se entregarán este sábado en las disciplinas de polo acuático, bádminton (dobles mixtos), judo y taekwondo

- Entrenamientos libres 1 (11:30-12:30 GMT) y 2 (15.00-16.00 GMT) del Gran Premio de Hungría, 11ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el Hungaroring. (FOTO)

- Partido de las Estrellas de la WNBA en el United Center de Chicago, el hogar de los Bulls de la NBA.

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 19ª etapa: Gap-Alpe d´Huez. de 127,9 kms. Por Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Comienza el torneo Clausura de Paraguay con un partido entre el 2 de Mayo y Rubio Ñu en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

- Previa de la Copa de África 2026 de fútbol femenino en Marruecos

- LIV Golf. Torneo en Rocester (Reino Unido) (hasta 26).

- DP World Tour. 3M Open, en el TPC Twin Cities de Blaine (EEUU) (hasta 26).

-- Mundial de TrialGP. 4ª cita: Gran Premio de Gran Bretaña, en Anglesey (hasta 26).

- Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta 8).

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal) (hasta 26).

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

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Redacción EFE Deportes