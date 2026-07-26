13-9. Estados Unidos frena a España y la Copa del Mundo sigue resistiéndose

El equipo dirigido por Jordi Valls deberá esperar para conquistar el único gran trofeo que falta en su palmarés. Tras los dos bronces logrados anteriormente, suma ahora una plata en una final en la que pagó caro su irregular rendimiento en las superioridades numéricas (3/10), la ausencia de su capitana y referente ofensiva, Bea Ortiz, y la falta del último impulso en los momentos en los que logró igualar el marcador.

Era una final. España estaba a un paso de completar el único logro que aún faltaba en su palmarés y, con esa mezcla de ilusión, ambición y responsabilidad, se citaba con el gigante Estados Unidos. Las norteamericanas, campeonas de las cuatro últimas ediciones y segundas en el palmarés histórico del torneo con cinco títulos, representaban el último gran obstáculo hacia la gloria.

La jerarquía estadounidense se hizo evidente desde el primer sprint. Saltó a la piscina con más determinación, impuso un ritmo más alto y mostró una mayor claridad tanto en ataque como en defensa para abrir una primera brecha (3-1, min. 5).

España, obligada a nadar siempre a contracorriente, encontró oxígeno con el paso de los minutos. Se aferró al partido con más corazón que fluidez y acabó hallando el premio en el 4-4 (min. 10), convertido por Elena Ruiz desde el punto de penalti.

La oportunidad de cambiar el rumbo estuvo ahí. España incluso dispuso de la oportunidad de ponerse por delante por primera vez, pero volvió a condenarse en las superioridades (1 de 5 al descanso).

Mientras las españolas perdonaban, Emily Ausmus castigaba cada resquicio y Amanda Logan levantaba un muro bajo palos. Demasiados obstáculos para un equipo que veía cómo Estados Unidos recuperaba el control con un parcial de 3-1 y se marchaba al descanso de nuevo por delante (7-5).

Tras el receso, las norteamericanas desaprovecharon sus cuatro primeras superioridades y, por unos instantes, parecieron un rival más terrenal. Pero España tampoco encontró el camino para sembrarles la duda. Su ataque seguía atascado, demasiado dependiente del talento de las hermanas Ruiz, incapaz de aprovechar la única grieta que concedía el vigente campeón.

Porque Estados Unidos no iba a perdonar eternamente. Cuando el marcador llegó al 8-8, las americanas volvieron a entregar las llaves del partido a Emily Ausmus, una pesadilla constante para la defensa española. La de 21 años lideró un parcial de 3-1 (11-9) que cerró el tercer cuarto y devolvió a su equipo una ventaja de dos goles, dejando a España ante una montaña cada vez más difícil de escalar.

Y cuando más necesitaba la campeona olímpica una reacción inmediata, cuando más urgían esos goles rápidos que alimentaran la remontada, tampoco la suerte se puso de su lado. Dos lanzamientos consecutivos se estrellaron en el larguero y el equipo que dirige Jordi Valls se quedó sin respuesta en un último periodo en el que no pudo marcar.

Jordan Raney, por partida doble, puso la sentencia con el definitivo 13-9 y prolongó una espera que ya se ha convertido en una cuenta pendiente para el combinado español: la de un título que sigue resistiéndose.

13 - Estados Unidos: Longan; Prentice (-), Fattal (2), Flynn (1), Woodhead (-), Raney (2), Neushul (1, 1p), Roemer (-), Lineback (-), Ausmus (6), Haaland-Ford (-), Gazzaniga (1), Hauschild (-) y Carpenter (p.s).

9 - España: Martina Terré; Ariadna Ruiz (2), Bertran (-), Claveria (-), Pérez (1), Crespí (-), Elena Ruiz (2, 1p), Rodríguez (-), Muñoz (1), Camus (2), Peñalver (1), Leiton (-), González (-) y Mariona Terré (p.s).

Árbitras: Giuliana Nicolosi (ITA) y Nikolett Sajben (HUN). Eliminaron a Lucía Rodríguez y a Elena Ruiz por parte de España

Incidencias: Final de la Superfinal de la Copa del Mundo disputada en el Parque Acuático olímpico de Sídney.