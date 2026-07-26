Aguilar celebra el título, pero le queda sabor "agridulce" por no batir récord del torneo

Aguilar, que revalidó el título conseguido en 2024 con un mejor lanzamiento de 59,78 metros, reconoció que el resultado le dejó un sentimiento agridulce al no poder superar el récord de los Campeonatos de España, fijado en 61,25 metros.

"Es bonito ganar delante de mi gente después de dos años muy difíciles con la lesión y la operación, pero me hubiera gustado superar el mejor registro de un Campeonato de España", declaró la lanzadora tras la competición.

La atleta valoró especialmente haber podido completar los seis intentos del concurso, un aspecto que considera una muestra del progreso experimentado desde su regreso a la competición.

"Hay que seguir trabajando. Lo más positivo es que he podido realizar los seis lanzamientos y volver a competir con buenas sensaciones", señaló Aguilar, que dominó la prueba con autoridad.

El triunfo en Málaga confirma la recuperación de una de las grandes referentes españolas de la jabalina. Tras un largo periodo de ausencia por lesión, la atleta del Diputación Valencia CA vuelve a situarse entre las mejores especialistas nacionales y afronta con optimismo los próximos retos de una temporada en la que espera seguir mejorando sus registros.