Camarógrafo kazajo salta a la fama por correr como un atleta durante un campeonato

En las imágenes, publicadas por la entrenadora Assiya Rabayeva se puede ver al camarógrafo que corre a un paso por delante de las atletas mientras filma la carrera.

El torneo se celebró a finales de junio, pero el vídeo fue publicado esta semana y enseguida se viralizó en Instagram, donde obtuvo decenas de miles de ‘me gusta’.

Rabayeva editó el vídeo original para sumarle un fragmento de una popular caricatura que retrata de forma humorística el trabajo de los camarógrafos y fotógrafos deportivos.

“El video se quedó en mi teléfono, y solo un mes después de la competición lo encontré por casualidad, busqué una caricatura en internet, lo edité y publiqué en mi página. Y de repente se hizo viral", contó Rabayeva en declaraciones a EFE.

Mientras, el protagonista de la historia relató a EFE que practica deporte desde niño.

"Practico ciclismo y triatlón. Corro en la montaña, porque vivimos en el sur de Kazajistán y aquí hay muchas montañas. Me llevó más de 15 años dominar el oficio de camarógrafo, y luego combiné mis dos aficiones y me convertí en camarógrafo deportivo. Desde hace varios años trabajo en el Departamento de Deportes de la ciudad", dijo.

El camarógrafo, de 40 años, considera importante capturar las emociones de los atletas durante las competiciones, algo que logra moviéndose junto a ellos sin molestarlos.

Tulemissov reconoce que no esperaba hacerse famoso de esta manera, pero disfruta leyendo los comentarios debajo de sus videos.

"Soy un simple camarógrafo que ama su trabajo. Corro, nado y filmo atletas todos los días", señala.