Carapaz: "Acabar así el Tour es lo soñado"

"Ha sido una semana impresionante, acabar de esta manera es lo soñado. Nos vamos muy contentos, con dos etapas, la montaña y el más combativo. Es el final soñado. Es increíble terminar así", dijo el ciclista del EF, de 33 años.

Es la segunda vez que el ecuatoriano acaba como rey de la montaña y como el más combativo, tras 2024, en una carrera en la que en 2021 fue tercero.

"En un ciclismo tan profesionalizado, en el que estamos sometidos a tanto estrés, ganar es un privilegio. Para mi ha sido muy bonito disfrutar de estos años en mi carrera. Espero continuar un par de años más y luego veremos cómo va esto", señaló.

Carapaz destacó "el sacrificio" que supuso ganar el maillot de la montaña: "He luchado mucho para ganar este maillot. Ha sido muy difícil, una gran batalla, llevarlo a casa es una sensación muy especial".

Y se refirió a su victoria de este sábado en la etapa reina con final en el Alpe d'Huez. "Fue la más impresionante de mi carrera, tuve una sensación indescriptible, estoy disfrutando el momento en este ambiente tan especial", aseguró nada más bajar del podio de los Campos Elíseos.

Consciente de haber sido uno de los corredores que más ha animado la carrera, Carapaz aseguró: "No tenía nada que perder, esa ha sido una de las claves de venir aquí, no estaba para la general, sabía a lo que venía y estoy contento de lo que hemos logrado".

El ecuatoriano no desveló si participará en la Vuelta a España: "Tenía un calendario que he tenido que modificar, ahora terminamos el Tour y ya veremos el futuro".