Cerro Porteño y Exa Ysaty estiran buena ventaja en la Liguilla de futsal

La tercera fecha de la Liguilla de la Premium de Futsal FIFA/APF se programó para este viernes y sábado, con tres partidos por día, pero solo se desarrollaron cuatro de ellos, dos quedaron para ser reprogramados por las adversas condiciones climáticas.

Lea más: Partidazos por la tercera fecha de la Liguilla

Por otra parte, el partido Deportivo Santaní y Star’s Club espera resolución, por altercados entre el público aficionado a ambas escuadras. La visita iba al frente al iniciarse el segundo tiempo, goleado 4-0 a los santanianos, hasta que sucedieron los incidentes en las gradas.

Recoleta FC vs. San Cristóbal (Grupo A) y Presidente Hayes vs. 3 de Mayo (Grupo C, por la permanencia en la Premium) serán reprogramados. Ambos debían disputarse el viernes.

En cuanto a los juegos disputados, en primer turno, el viernes, Exa Ysaty se impuso en el duelo con su escolta Olimpia, por 4 a 3, por el Grupo B. Los exalumnos supieron remontar el marcador adverso y salir airosos del encuentro.

Por el Grupo A, el líder Cerro Porteño derrotó por 5 a 2 a Afemec, donde el campeón demostró neta superioridad sobre su rival de turno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el Grupo C, por la permanencia en la Liga Premium, Coronel Escurra sigue su marcha perfecta, y esta vez goleó a Sol-Campoalto por 4 goles contra 1.

El otro partido de este grupo, Hayes-3 de Mayo no se disputó el viernes.

* Posiciones. La tabla de posiciones, cumplida parcialmente la tercera fecha de ida, es la siguiente:

Grupo A

Cerro Porteño 12 puntos (inició con 3 puntos bonus)

Afemec 4 puntos

San Cristóbal 1 punto

Recoleta FC 0

Grupo B

Exa Ysaty 11 puntos (inició con 2 puntos bonus)

Olimpia 4 puntos

Deportivo Santaní 1 punto

Star’s Club 0

Grupo C (por la permanencia en la División Premium)

Coronel Escurra 9 puntos

Presidente Hayes 3 puntos

3 de Mayo 3 puntos

Sol-Campoalto 0.