Cerro Porteño y Exa Ysaty estiran buena ventaja en la Liguilla de futsal

La tercera fecha de la Liguilla de la Premium de Futsal FIFA/APF se programó para este viernes y sábado, con tres partidos por día, pero solo se desarrollaron cuatro de ellos, dos quedaron para ser reprogramados por las adversas condiciones climáticas.
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Por otra parte, el partido Deportivo Santaní y Star’s Club espera resolución, por altercados entre el público aficionado a ambas escuadras. La visita iba al frente al iniciarse el segundo tiempo, goleado 4-0 a los santanianos, hasta que sucedieron los incidentes en las gradas.
Recoleta FC vs. San Cristóbal (Grupo A) y Presidente Hayes vs. 3 de Mayo (Grupo C, por la permanencia en la Premium) serán reprogramados. Ambos debían disputarse el viernes.
En cuanto a los juegos disputados, en primer turno, el viernes, Exa Ysaty se impuso en el duelo con su escolta Olimpia, por 4 a 3, por el Grupo B. Los exalumnos supieron remontar el marcador adverso y salir airosos del encuentro.
Por el Grupo A, el líder Cerro Porteño derrotó por 5 a 2 a Afemec, donde el campeón demostró neta superioridad sobre su rival de turno.
En el Grupo C, por la permanencia en la Liga Premium, Coronel Escurra sigue su marcha perfecta, y esta vez goleó a Sol-Campoalto por 4 goles contra 1.
El otro partido de este grupo, Hayes-3 de Mayo no se disputó el viernes.
* Posiciones. La tabla de posiciones, cumplida parcialmente la tercera fecha de ida, es la siguiente:
Grupo A
Cerro Porteño 12 puntos (inició con 3 puntos bonus)
Afemec 4 puntos
San Cristóbal 1 punto
Recoleta FC 0
Grupo B
Exa Ysaty 11 puntos (inició con 2 puntos bonus)
Olimpia 4 puntos
Deportivo Santaní 1 punto
Star’s Club 0
Grupo C (por la permanencia en la División Premium)
Coronel Escurra 9 puntos
Presidente Hayes 3 puntos
3 de Mayo 3 puntos
Sol-Campoalto 0.