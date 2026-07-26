Polideportivo
26 de julio de 2026 a la - 20:02

Cerro Porteño y Exa Ysaty estiran buena ventaja en la Liguilla de futsal

El experimentado Jorge Espinoza avanza con el balón en el juego donde los azulgranas se impusieron 5-2 a Afemec, por el Grupo A de la Liguilla Premium de futsal FIFA.
El experimentado Jorge Espinoza avanza con el balón en el juego donde los azulgranas se impusieron 5-2 a Afemec, por el Grupo A de la Liguilla Premium de futsal FIFA.

El campeonísmo Cerro Porteño y Exa Ysaty, siguen sumando victorias en la Liguilla de la Premium de Futsal FIFA, cumplida parcialmente la tercera fecha. Ambos consiguieron triunfos sobre sus escoltas, Afemec y Olimpia, respectivamente, y están firmes con miras a la tercera fase.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La tercera fecha de la Liguilla de la Premium de Futsal FIFA/APF se programó para este viernes y sábado, con tres partidos por día, pero solo se desarrollaron cuatro de ellos, dos quedaron para ser reprogramados por las adversas condiciones climáticas.

Lea más: Partidazos por la tercera fecha de la Liguilla

Por otra parte, el partido Deportivo Santaní y Star’s Club espera resolución, por altercados entre el público aficionado a ambas escuadras. La visita iba al frente al iniciarse el segundo tiempo, goleado 4-0 a los santanianos, hasta que sucedieron los incidentes en las gradas.

Recoleta FC vs. San Cristóbal (Grupo A) y Presidente Hayes vs. 3 de Mayo (Grupo C, por la permanencia en la Premium) serán reprogramados. Ambos debían disputarse el viernes.

En cuanto a los juegos disputados, en primer turno, el viernes, Exa Ysaty se impuso en el duelo con su escolta Olimpia, por 4 a 3, por el Grupo B. Los exalumnos supieron remontar el marcador adverso y salir airosos del encuentro.

Por el Grupo A, el líder Cerro Porteño derrotó por 5 a 2 a Afemec, donde el campeón demostró neta superioridad sobre su rival de turno.

En el Grupo C, por la permanencia en la Liga Premium, Coronel Escurra sigue su marcha perfecta, y esta vez goleó a Sol-Campoalto por 4 goles contra 1.

El otro partido de este grupo, Hayes-3 de Mayo no se disputó el viernes.

* Posiciones. La tabla de posiciones, cumplida parcialmente la tercera fecha de ida, es la siguiente:

Grupo A

Cerro Porteño 12 puntos (inició con 3 puntos bonus)

Afemec 4 puntos

San Cristóbal 1 punto

Recoleta FC 0

Grupo B

Exa Ysaty 11 puntos (inició con 2 puntos bonus)

Olimpia 4 puntos

Deportivo Santaní 1 punto

Star’s Club 0

Grupo C (por la permanencia en la División Premium)

Coronel Escurra 9 puntos

Presidente Hayes 3 puntos

3 de Mayo 3 puntos

Sol-Campoalto 0.