Domingo, 26 de julio de 2026

Redacción deportes. El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, saldrá primero en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del australiano Oscar Piastri (McLaren).

Redacción deportes. El australiano Lucas Herbert aspira en el Reino Unido a su segunda victoria de la temporada en LIV, la liga saudí de golf, con tres golpes de margen sobre el estadounidense Bryson DeChambeau, quien, en caso de ganar, recortaría distancia al español Jon Rahm en la general del circuito.

Santo Domingo. El vigoroso comienzo de México en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la cosecha de 6 medallas de oro al promediar la segunda jornada, ha prendido las alarmas de cubanos, colombianos y venezolanos, rivales por la cima del medallero, y dan emoción al programa de este domingo, que repartirá metales en tiro, patinaje, judo, natación en aguas abiertas y taekwondo.

- Mundial de Fórmula E. Tokio e-Prix-2.

- Tour de Francia. 21ª y última etapa (FOTO): Thoiry-París Campos Elíseos, de 89 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Concluye la primera jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata-Independiente y Deportivo Riestra-Boca Juniors

- Última fecha del Torneo Intermedio uruguayo, que se juega entre el viernes 24 y el lunes 27 de julio y decidirá a los dos finalistas del certamen.

- Necaxa recibe al Monterrey y Pachuca al Querétaro,en el cierre de la segunda jornada del Apertura del fútbol mexicano.

- Honduras-Jamaica y Panamá a Canadá en el Preolímpico de fútbol.

- El Atlético Nacional de Medellín colombiano conmemora el décimo aniversario de la conquista de su segunda Copa Libertadores.

- LIV Golf. Torneo en Rocester (Reino Unido).

- PGA Tour. 3M Open, en el TPC Twin Cities de Blaine (EEUU).

- Mundial MXGP Motocross. 13ª prueba. Gran Premio de la Rep. Checa, en el circuito de Loket. Dos carreras.

- Santo Domingo. El vigoroso comienzo de México en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, con 6 medallas de oro ha prendido las alarmas de cubanos, colombianos y venezolanos, rivales por la cima del medallero, y dan emoción al programa de este domingo, que repartirá metales en tiro, patinaje, judo, natación en aguas abiertas y taekwondo. (FOTO)

- Torneos ATP 250 Estoril (Portugal). Final

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania). Finales

-. Superfinal de la Copa del Mundo femenina, en Sydney (Australia) (hasta 26).Final España-Estados Unidos

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Redacción EFE Deportes