El joven Fabrizio Scontrini gana en peso con marca personal en último lanzamiento

El atleta, de 19 años, logró así su primer título absoluto en una competición que resolvió en el momento decisivo. Su lanzamiento final no solo le permitió conquistar el oro, sino también situarse como el noveno mejor español sub-23 de todos los tiempos en la especialidad.

Scontrini continúa una progresión meteórica desde su llegada al atletismo. Antes de dedicarse a los lanzamientos practicó rugby, disciplina en la que dio sus primeros pasos deportivos antes de centrar todos sus esfuerzos en el peso, el disco y el martillo.

Su vínculo con España está especialmente ligado a Soria, provincia en la que comenzó su formación atlética y donde reside parte de su familia. En la actualidad compagina su carrera deportiva y académica en Vitoria, donde continúa su preparación.

El joven lanzador ya había mostrado su potencial en el Campeonato de España sub-23 celebrado en Cáceres, donde conquistó la medalla de plata tanto en disco como en martillo. En Málaga dio un paso más en su trayectoria al conquistar el título absoluto de peso con la mejor marca de su carrera y confirmar su condición de una de las grandes promesas de los lanzamientos españoles.