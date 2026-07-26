Exhibición y récord de Herbert al vencer en Reino Unido con la ronda más baja en LIV (-30)

Herbert completó una actuación soberbia, después de que en la inauguración hiciera -11 y alcanzara un liderato que no soltó en ninguna de las rondas y que le valió para adjudicarse su segunda prueba de LIV tras la de Virginia (Estados Unidos) el pasado mes de mayo.

En el último recorrido en el campo de Rocester, en el centro de Inglaterra, y a pesar del viento y la lluvia, firmó diez ‘birdies’ para acabar con el histórico -30, con seis golpes de ventaja sobre el inglés Tyrrell Hatton y nueve sobre el estadounidense Bryson DeChambeau.

Herbert pulverizó la marca que tenían DeChambeau y el español Jon Rahm del resultado más bajo, con -26, conseguida en Sudáfrica el pasado mes de marzo, con victoria del californiano en el desempate. En el PGA Tour estadounidense, el récord está en -35 y en el DP World Tour europeo, en -31.

Un dominio incontestable que convierte al australiano, de 30 años y 69 en el ránking mundial, en uno de los golfistas de moda, después de que en el reciente Abierto Británico, donde acabó sexto empatado, fuera uno de los que igualó el récord de la vuelta más baja en la historia de los ‘majors’ con 62 golpes.

El oceánico encaró la última ronda con tres golpes de ventaja sobre DeChambeau, pero ni Hatton ni el estadounidense bajaron en ningún momento de ese listón.

Del hoyo 6 al 14, Herbert metió la sexta con siete ‘birdies’ y se alejó de forma definitiva de sus rivales en medio de la admiración por su juego, rematado con otro bajo par sensacional en el 18.

En la línea con las tres jornadas previas, el español Jon Rahm, líder de la general de LIV, estuvo desdibujado y muy lejos de su mejor versión y finalizó con un total de -4 en el puesto 23 empatado, lo que supone su peor clasificación en las tres temporadas que lleva en LIV, superando la decimosexta posición en Corea en marzo de este año.

Rahm tenía la opción en Rocester de haber certificado su tercera corona consecutiva de la liga saudí en caso de que hubiera ganado y DeChambeau no hubiera sido segundo en solitario, pero tendrá que esperar a Nueva York, del 6 al 9 de agosto, en el penúltimo torneo del curso, para poder amarrarla.

El mexicano Abraham Ancer, que fue el mejor en la ronda de ayer, sábado, acabó quinto empatado con -14, dos menos que su compatriota Carlos Ortiz.

El chileno Joaquín Niemann se quedó con -3 y el colombiano Sebastián Muñoz, el cuarto componente del equipo Torque, con -1.

Además de embolsarse el cheque de cuatro millones de dólares (unos 3,5 millones de euros) por la victoria individual, Herbert contribuyó a la de su equipo, los Ripper GC, con los cuatro jugadores australianos, premiada con otros tres millones de dólares(unos 2,6 millones de euros) para el grupo.