La joven austriaca Lilli Tagger estrena su palmarés en Praga

Tagger, 74 en la clasificación mundial y que venía de eliminar en semifinales a la checa Barbora Krejcikova, también sorprendió a Snigur, 54 del mundo, quien aspiraba como la austriaca a su primer título.

Después de que ambas se rompieran el saque en un ocasión, el primer set se dilucidó en el desempate, que Tagger ganó con comodidad con 7-3

La austriaca aprovechó la ventaja para apretar a su rival en la segunda manga, donde la ucraniana opuso menos resistencia y cedió en dos ocasiones el saque para cerrarse el partido con el 6-2 definitivo.