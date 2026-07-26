Lunes, 27 de julio de 2026

Santo Domingo. Los primeros compases de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC ) han ratificado el poderío de las potencias deportivas de la región de México y Cuba y la vigencia del ascenso de otras, como Colombia, pero dejó una brecha con las emergentes como Guatemala, Panamá o Trinidad y Tobago.

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- Santo Domingo. Los primeros compases de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC ) ratificó el poderío de las potencias deportivas de la región de México y Cuba, la vigencia del ascenso de Cuba y Colombia, pero dejó una brecha para fuerzas emergentes como Guatemala, Panamá o Trinidad y Tobago. Programada para las 14:00 GMT. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes