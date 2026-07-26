Seixas: "El Tour ha sido un gran aprendizaje para el futuro"

"Estoy muy contento de que haya terminado el Tour. Hemos tenido tres semanas fantásticas. Conseguí el cuarto puesto en la general, luché por el podio y creo que ha sido un Tour muy bueno. Ya estoy deseando que llegue mi próxima Gran Vuelta", dijo el ciclista de 19 años en France TV.

Para el ciclista lionés lo más complicado del Tour fue convivir con la tensión que se vive en cada etapa.

"Lo único difícil fueron los nervios. Todos los días los ciclistas sueñan con ganar una etapa. No hay que caer en esa trampa y hay que mantenerse concentrado como líder. Necesito estar bien posicionado, sin quedarme atrapado, y en la rueda correcta en el momento justo, trazando buenas líneas sin arriesgarme a una caída. No existen los días malos. Siempre hay que estar concentrado", explicó.

Una experiencia que le servirá al ganador de la Itzulia y Flecha Valona 2026 para progresar en el futuro.

"No cambiaría nada del Tour. Hay que aprender para el futuro. Nada es perfecto, pero lo hicimos lo mejor que pudimos. Arriesgamos, como en la última etapa, pero aunque no haya dado resultado, es experiencia. El público fue increíble. Quiero agradecer de nuevo a todos los franceses por su presencia y entusiasmo. Es asombroso. A veces, en las subidas, deseas que se acabe, pero eso también es lo que te impulsa a seguir", comentó.

Seixas admitió la dureza del Tour y su sufrimiento, pero ya piensa en volver a vivir la experiencia.

"Ahora mismo no quiero correr otras tres semanas, pero dentro de una semana puede ser distinto. Ya veremos qué pienso, pero probablemente me olvide de ello y aunque ayer estaba agotado, enseguida volví a disfrutar. Si me lo hubieran dicho al principio de la temporada, no me lo habría creído", dijo.

Esa dureza "es parte de la magia del ciclismo, la voy a disfrutar y me da confianza para el resto de la temporada. Nunca se puede predecir el futuro, pero me sentí capaz de hacer este Tour y la prueba es que lo terminé, y lo terminé bien. Me da buenas ideas para mejorar de cara al futuro", concluyó.